Csehország lakosságának több mint kétharmada szerint az ukrán menekültek sikeresen integrálódtak a cseh társadalomba

Csehország lakosságának 69 százaléka szerint az ukrán menekültek sikeresen betagozódtak a cseh társadalomba – derül ki a Kantar.cz közvélemény-kutató intézet országos felméréséből, amelyet a közszolgálati Cseh Hírtelevízió (CT24) hozott nyilvánosságra. Ez az adat azonos a 2023 áprilisában mérttel.

A megkérdezettek 24 százaléka mondta az ellenkezőjét, vagyis hogy nem integrálódtak az ukrán menekültek, ez 1 százalékkal több, mint három éve.

A megkérdezettek 54 százaléka szerint Csehországnak továbbra katonai segítséget is kellene nyújtania az oroszok által megtámadott Ukrajnának, ami 7 százalékkal több, mint 2023-ban, másfelől 7 százalékkal kevesebb, mint 2022 tavaszán, közvetlenül a háború kitörése után.

„Győzelmet Ukrajnának, szabadságot Oroszországnak” – hirdeti egy transzparens a 2022. október 30-i prágai tüntetésen, ahol csehek tízezrei demonstrálták szolidaritásukat Ukrajnával.
Az akkori felmérésben a csehek 43 százaléka gondolta azt, hogy az ukrán menekültek jelenlétének következtében a hazaiak számára nehezebb lesz a munkahelyek megszerzése, most ezt csak az emberek 35 százaléka gondolja.

A megkérdezettek 35 százaléka azt mondta, hogy a menekültekkel kapcsolatban pozitívak a tapasztalatai, ami 5 százalékkal több, mint 2023-ban, semleges tapasztalatokról az emberek 26 százaléka vallott, 4 százalékkal kevesebb, mint három éve, míg 20 százalék negatív tapasztalatokról számolt be, ami megegyezik a három évvel ezelőtti felmérés eredményével.

A felmérést 1200 fős országos mintán, a háború kezdetének negyedik évfordulója alkalmával készítették. A hivatalos kimutatás szerint februárban Csehországban kb. 400 ezer ukrán menekült élt speciális védelmi státusszal.

Mindeközben Magyarországon a 21 Kutatóközpont felmérése szerint a magyar társadalom 23 százaléka gondolja azt, hogy a Tisza győzelme esetén Magyarország háborúba lépne, és csak 54 százalék válaszolt úgy, hogy ez nem történhet meg. További 23 százaléknak nincs egyértelmű álláspontja vagy nem akart véleményt alkotni. (via MTI)

