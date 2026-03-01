Egy fiatal lány 3-4 métert zuhant a Börzsönyben a Remete-barlangnál, a hegyimentők hozták le a mentőhelikopterhez

Délután riasztás érkezett a Börzsönyi Hegyimentő Szolgálathoz, miszerint egy fiatal lány 3-4 métert zuhant a Remete-barlangnál és fej, valamint lábsérülést szenvedett. A riasztást követően azonnal a helyszínre indult a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltóság és a Váci Hivatásos Tűzoltóság, valamint az Országos Mentőszolgálat szobi kocsija és egy mentőhelikopter is. A rendőrség ideiglenesen lezárta a 12-es főutat a dömösi átkelő térségében a nagyszámú mentőegységek és a helikopter miatt.

Fotó: Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat/Katona Ágnes, Nagymarosi Önkéntes Tűzoltóság

A Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat ügyeletese riasztotta a készenlétben lévő hegyimentőket, valamint egyeztetett a sérült édesapjával a baleset körülményeiről és a pontos helyszínről.

Fotó: Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat

Az elbeszélésből kiderült, hogy a kislány a Remete Barlang egyik felső lyukához próbált felmászni, onnan esett vissza, és hogy a sérülései valószínűleg nem annyira súlyosak.

Fotó: Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat

A mentőegységek gyalog indultak fel a Remete-barlanghoz, ahol a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltók egyik tagja kezdte el a sérültet ellátni, majd megérkezett a helyszínre a Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat egysége, valamint az OMSZ mentőápolója is, aki egyben a hegyimentő szolgálat tagja is. Időközben a Légimentők helikopterre átrepült Nagymaros szélére, hogy felszabadítsa a 12-es főúton a forgalmat.

A mentés útvonala. Fotó: Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat

A sérült ellátása után az egységek közösen, a Hegyimentő Szolgálat speciális hordágyával vitték le a sérültet a 12-es főúthoz, onnan pedig már mentőautóval a helikopterhez, amivel a János-kórházba szállították.

A Börzsönyi Speciális Mentő- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület adományokból, köztük az 1 százalékos adóból működik, ahogyan a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is. A mentésről szóló közleményük itt olvasható.