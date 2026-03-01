„Elég volt a városunk tönkretételéből!” – üzenték a meccsen a debreceni ultrák, majd nekiálltak magyarázkodni

A Kubatov Gábor FTC-elnökkel nem éppen baráti viszonyt ápoló Ferenczvárosi C-közép nevű Fradi-szurkolói Facebook-oldal hívta fel arra a figyelmet, hogy a debreceni ultrák furcsa helyzetbe manőverezték magukat.

A pénteki, 2–2-re végződött Debrecen–MTK meccsen némi lemaradással – hiszen Debrecenben volt már több, akkugyárellenes demonstráció is – megjelent egy kiírás a debreceni táborban:

„Élhető várost az akkugyárak helyett! Elég volt a városunk tönkretételéből!”

De, ahogy azt a Ferenczvárosi C-közép észrevette, miután az ügyről beszámolt a sajtó, a debreceni ultrák közleményben magyarázták el, hogy miért csinálták ezt:

„A meccsen négy külön kiírással üzentünk, amelyekben kifejeztük nemtetszésünket városunk tönkretétele miatt. Úgy látjuk, hogy az akkugyárak, a lassan több tucat munkásszálló, valamint az ezekkel érkező több ezer ázsiai vendégmunkás jelenléte hosszú távon tönkreteszi az itt élők egészségét és a város élhetőségét, illetve a vendégmunkások ittléte nagyban rontja szeretett városunk közbiztonságát és nyugalmát. Brigádunk továbbra is elhatárolódik minden pártpolitikától, és úgy gondoljuk, hogy annak nincs helye a lelátón. Ugyanakkor lokálpatriótaként nem mehettünk el szó nélkül a történtek mellett – a becsületünk nem engedte, hogy tovább csendben maradjunk. Látván, hogy a baloldali és liberális média, illetve politikusok a mi megnyilvánulásunkkal kampányolnak és próbálnak meg szavazatokat szerezni, szeretnénk közölni velük, hogy a Debrecen Tábor egy jobboldali identitású brigád, és elítélünk minden baloldali eszmét, ideológiát vagy éppen az LMBTQ-hoz kapcsolódó irányzatot.”

A debreceni csapat szurkolói a labdarúgó OTP Bank Liga 4. fordulójában játszott DVSC–DVTK meccsen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2024. augusztus 17-én. Fotó: Derencsényi István/MTI/MTVA

Ezek után a fradisták így szúrtak oda az Ultras Debrecennek: