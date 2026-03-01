Lemondott Szentmártonkáta alpolgármestere, miután arról számolt be egy nő, hogy súlyosan bántalmazta őt a kolbásztöltő fesztiválon

Szombaton hajnalban arról posztolt egy nő, hogy a szentmártonkátai kolbásztöltő fesztiválon némi iszogatás után szóváltásba keveredett a település alpolgármesterével, Bodor Andrással. A nő állítása szerint a vitájukat az indította el, hogy az alpolgármester még a szeptemberi falunapon „volt olyan kedves és felajánlotta, hogy szexuális szolgáltatásokért cserébe nagyon előkelő munkát tud nekem szerezni a hivatalban! Mihelyst kifejeztem nemtetszésemet és bizonyára provokáltam (mert ilyen vagyok és rohadtul elegem van) szét verte a fejemet Bodor András Szentmártonkáta alpolgármester. Ennek több szemtanúja is van, akit most is kihallgat a rendőrség.”

A nő fotókat is közzétett a fejsérüléseiről, a bal szeme olyan súlyosan sérült, hogy az orvosok szerint nem biztos, hogy látni fog rá. Azt is írta, hogy „a férjem természetesen a védelmemre sietett miután én eszméletemet vesztettem és emiatt letartóztatták és őrizetbe vették!”

Az asszony állítása szerint „az alpolgármestert is bilincsben elvitték, de ki is engedték, most pedig nekünk írogat, hogy beszéljük meg, közben a Facebookon pedig tagad mindent”.

Próbáltuk elérni a nőt és a férjét is, de nem sikerült felvenni velük a kapcsolatot, és egyelőre a rendőrség sem reagált a megkeresésünkre.

Írtunk az alpolgármesternek is, ő sem válaszolt, de vasárnap dél körül kirakott egy posztot a Facebookra. Ebben közölte, hogy a „tegnap esti események miatt súlyos vádak középpontjába kerültem. Ezek a vádak megalapozatlanok és valótlanok. Nem akarom,hogy az ügyem a választási kampány témájává váljon,bár soha egyetlen párt jelöltje és tagja sem voltam. Állok a vizsgálat elé és hogy ez zavartalan,tisztességes mederben történjen,pártpolitikai vádaskodások nélkül,ezért az alpolgármesteri pozíciómról azonnali hatállyal lemondok.”

A súlyosan megsérült nő azt írta, hogy az alpolgármester fideszes, és feltette a kérdést Orbán Viktornak címezve, hogy „mit tetszik felelni a történtekre? Ha valaki nem ért együtt, el kell venni a szeme világát? Ez a fideszes szokás?”

A térség fideszes országgyűlési képviselője, Pogácsás Tibor ugyanakkor azt posztolta ki, hogy az alpolgármester nem fideszes, egyúttal elítélte az erőszakot, és mielőbbi felépülést kívánt.

,,A közösségi médiában megjelent hírek szerint tegnap konfliktus alakult ki a szentmártonkátai alpolgármester és egy hölgy között. Az ügy részletei nem ismertek.

Ami tény, hogy az alpolgármester úr – a közösségi médiában megjelent állításokkal ellentétben – nem a Fidesz színeiben tölti be tisztségét, és korábban sem indult a Fidesz jelöltjeként, soha ne volt a Fidesznek a tagja.

Az erőszak és a felelőtlen vádaskodás semmire sem megoldás, és a tények ismerete nélküli ítélkezés is felelőtlenség.

Az ügy kivizsgálása a hatóságok feladata. Az erőszak minden formáját elítéljük, bárki is követi azt el. A sértettnek mielőbbi felépülést kívánok.”

Bodor András valóban független jelöltként indult a választáson, de nem választották meg képviselőnek. Ennek ellenére alpolgármester lett, a posztra a település fideszes polgármestere, Skoda Ferenc kérte fel.