Meghalt az ajatollah, mi lesz most Iránnal?

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„A világtörténelem egyik leggonoszabb embere halott” – így jelentette be Donald Trump, hogy a 86 éves Ali Hámenei ajatollah nem élte túl a teheráni rezidenciáját ért izraeli rakétatalálatot. Az Irán ellen szombat reggel indított amerikai és izraeli légi háborúban a két támadó fél felosztotta egymás között a munkát: az Egyesült Államok katonai és nukleáris létesítményeket bombázott, Izrael feladata pedig a rezsim katonai és politikai vezetőinek likvidálása volt.

Izrael szerint ez nagymértékben sikerült is. Az ajatollahon kívül meghalt az Iráni Forradalmi Gárda vezetője, Hámenei legközelebbi tanácsadója, a védelmi miniszter, a hírszerzés főnöke és a Nemzeti Védelmi Tanács elnöke is. Túlélte viszont a támadásokat a parlament elnöke, az igazságszolgáltatás vezetője, az első legfőbb vezető, Ruholláh Homeini fia, Hasszán Homeini és az ország elnöke, Maszúd Peszeskján.

Hámenei után

Ali Hámenei halálára régóta készült az iráni politikai elit, nemcsak az állandó külső fenyegetettség, de már csak az életkora miatt is. Mégis, ez az ember tette Iránt olyanná, amilyen ma, 1989 – a tíz évvel korábbi forradalom vezetőjének halála – óta vezette az országot. Tízezreket lőttek agyon az utcán a nevében, milliók gyűlölték és milliók siratják most, hiszen bár az iráni vallási diktatúra rég elvesztette a társadalom többségének támogatását, így is rengetegen hisznek benne, és Hámenei spirituális vezető is volt.

Isztambuli tüntető Hámenei fotójával, 2026. március 1. Fotó: OZAN KOSE/AFP

De Iránban a Forradalmi Gárda, a hadseregtől független fegyveres erő, az elnyomó államapparátus legfontosabb szervezete a hatalom valódi letéteményese. A rezsimet működtető struktúrák nem piramis, inkább oszlopszerűek. A rendszer nem dől össze önmagában attól, ha a legfelső vezető meghal vagy megölik. Ahogyan idén januárban Nicolás Maduro venezuelai elnök elrablása után írtuk, „ha Hámenei meghal, vagy az amerikaiak kiiktatják, mint Madurót, ha az Iráni Iszlám Köztársaság a tüntetők nyomására vagy külső segítséggel összeroppan, a Forradalmi Gárda vezetői lesznek messze a legjobb pozícióban ahhoz, hogy az új Irán élére álljanak”.