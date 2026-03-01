Orbán azt hiszi, rántottát minden férfi tud csinálni, pedig van valaki a kormányában, aki még sosem próbálta

Miközben az Egyesült Államok és Izrael szombaton támadást indított Irán ellen, Magyarország miniszterelnöke és külügyminisztere egy főzős videóval igyekeztek demonstrálni, hogy bizony még ilyen kiélezett világpolitikai helyzetben is képesek higgadt, hétköznapi emberek maradni. A Védelmi Tanács ülése előtt összedobtak egy rántottát némi aldis kecskesajttal. A szereposztás itt is a szokásos volt: Orbán Viktor kavart, Szijjártó Péter aprított. És persze a miniszterelnök most sem bírta ki, hogy ne kezdjen konyhaantropológiai fejtegetésekbe:

„Most ez van, és rántottát minden férfi tud csinálni. Ahhoz nem ész kell, csak bátorság.”

Csakhogy van valaki a kormányában, aki nem menne át a rántottapróbán. A kampány harmadik oszlopa, Lázár János 2024 decemberében vallotta meg Hajdú Péternek, hogy neki a főzés teljesen kimaradt az életéből, így rántottát sem tud csinálni.