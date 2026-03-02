A 2026-os seriff minden korábbinál erősebb – de neki sincs végtelen lőszere

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Két nappal az után, hogy Izrael és Amerika megtámadta Iránt, egyáltalán nem világos, hogy akár csak középtávon mi lesz annak a háborúnak a kimenetele, ami hétfőn már az Európai Uniót is elérte. A kezdeti támadás sikeréből és az azt követő iráni válaszcsapásokból azonban már le lehet vonni következtetéseket azzal kapcsolatban, hogy milyen egy háború 2026-ban.

Az Abraham Lincoln repülőgép-hordozó fedélzete 2026 február 28-án Fotó: US Navy/AFP

A február 28-án hajnalban indított amerikai-izraeli hadműveletben egy olyan katonai koalíció támadta meg Iránt, ami mérföldekkel jár a világ valamennyi hadserege előtt. A gyors, pusztító siker ennek világos lenyomata volt. A támadásban sikerült megölni Hámenei ajatollahot és az iráni katonai-politikai-vallási vezetés több tucat kulcsfiguráját, valamint több száz célpontot találtak el: légvédelmi rendszereket, rakétakilövő állomásokat és parancsnoki központokat egyaránt.

Az amerikaiak és az izraeliek az első pillanattól kezdve azt csináltak az iráni légtérben, amit csak akartak. Irán ettől még megkezdhette a válaszcsapását, ami alapvetően izraeli és a Perzsa-öböl térségében található civil és katonai célpontok támadását jelentette drónokkal és rakétákkal, de ezek, bár egy részük célba is talált, egyelőre semmiféle hatással nem voltak a perzsa ország ellen irányuló katonai akcióra.