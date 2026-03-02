A brit királyi családnak ez nem Epstein-ügy, hanem András-ügy

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Andrew Mountbatten-Windsor, vagyis András exherceg az adófizetőkkel fizettette ki túlárazott utazási költségeit és az általa igénybe vett masszázsokat, amíg az Egyesült Királyság kereskedelmi megbízottjaként dolgozott. Ezek kifizetését a 2000-es évek elején egy akkori köztisztviselő megtagadta, felettesei azonban felülbírálták döntését. Egy már nyugdíjba vonult tisztviselő a BBC-nek azt mondta, András kereskedelmi megbízottként néha inkább hátráltatta, mint támogatta az Egyesült Királyság kereskedelmének fellendítését. Szerinte „tehernek tekintették” Andrást, aki „szakértőnek hitte magát, pedig nem volt az”.

Ez csak egy aprócska új infó a brit királyi család azon tagjáról, akit a 66. születésnapján, február 19-én tartóztattak le közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával, nem sokkal azután, hogy a rendőrség bejelentette, vizsgálják a volt herceg és a néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein közötti kapcsolatot, bizalmas anyagok, kormányzati információk esetleges megosztását.

A rendőrség az alábbi közleményt adta ki aznap:

„A nyomozás részeként ma letartóztattunk egy hatvanas éveiben járó férfit Norfolkból, közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával, és házkutatásokat végzünk Berkshire-ben és Norfolkban. A férfi jelenleg is rendőri őrizetben van. A nemzeti irányelveknek megfelelően nem hozzuk nyilvánosságra a letartóztatott férfi nevét. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az ügy jelenleg folyamatban van, ezért minden publikációval óvatosan kell eljárni.”

Fotó: Phil Noble/REUTERS