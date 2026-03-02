A Nébih is készül a húsvétra, átfogó élelmiszerbiztonsági-ellenőrzésbe kezdett a hivatal

Március 2-án indul az idei tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés, melyet Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára rendelt el. A vármegyei kormány- és a járási hivatalok szakemberei a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) irányításával egészen április 6-ig végzik majd a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó vizsgálatokat.

Fotó: JENS KALAENE/dpa Picture-Alliance via AFP

A több mint egy hónapon át tartó ellenőrzési időszak során a közkedvelt húsvéti élelmiszerek (sonka, torma, tojás, kalács, zöldségek, alkoholos italok) mellett a tojásfestékek, az édes teasütemények, a baromfitakarmány, az élőnyúl-árusítás és még a növényútlevelek vizsgálata is helyet kap.

A hatósági szakemberek országszerte ellenőrzik a kiskereskedelmi egységekben forgalmazott alkoholos italokat (például import pezsgők, prosecco), míg a hústermékek (például sonkák), kalácsok, tormák, tojásfestékek és édes teasütemények vizsgálatát az előállító üzemekben végzik. A tavaszi szezonális vizsgálatok sorát a tojáscsomagolók ellenőrzése teszi még szélesebb körűvé. Az élelmiszerek és azok előállítása mellett a szakemberek vizsgálják a tojótyúk takarmányokat, valamint az állatvédelmi előírások teljesülését a piacokon és kisállat-kereskedésekben zajló élőnyúl-árusítás során. (MTI)