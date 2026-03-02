A szinte lehetetlen küldetés: légierővel rezsimváltást elérni

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Katonai-stratégiai szempontból sikeresen zajlott az amerikai-izraeli háború első szakasza Irán ellen: az iráni rezsimet váratlanul érték a csapások, melyekben meghalt a legfőbb vezető Ali Hámenei és számos további magas rangú vezető is. Emellett a légi támadásokban sikeresen rombolták az iráni légvédelmi rendszert és a rezsim nagy hatótávolságú támadó eszközeit is.

Trump megérkezik a Fehér Házba március elsején Fotó: KYLE MAZZA/Anadolu via AFP

Csakhogy egyáltalán nem világos, hogy hogyan képzelték el az amerikaiak a támadás második szakaszát. A kétezres évek eleji, Afganisztán és Irak elleni amerikai háború kudarca alighanem még elég elevenen él az amerikai társadalom emlékezetében ahhoz, hogy katonákat küldeni Iránba még Trump számára is rendkívül kockázatos lenne politikailag. Még ha ezt teljesen kizárni nem lehet, hiszen Trump eleve az amerikai beavatkozások ellen kampányolt és az „Amerika az első” kampányszlogen értelme éppen az lett volna, hogy véget fognak érni az olyan akciók, melyek aztán egymást követik Trump második beiktatása óta.