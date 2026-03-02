Cseh hadiipari céggel kötött stratégiai megállapodást a 4iG

gazdaság

A cseh CSG Defence – a CSG védelmiipari cég leányvállalata – 49 százalékos tulajdonrészt szerez a 4iG SDT EGY Zrt.-ben, amely a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalatában. Ezzel pedig csaknem 37 százalékos közvetett tulajdonrészt szerez a Rába Járműipari Holdingban is.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Jászai Gellért elnök-vezérigazgató szerint ez az ipari szövetség tőkét, technológiát és nemzetközi kapcsolatokat jelent a Rába számára, amely bekapcsolódik a CSG leányvállalata, a Tatra Trucks több mint 1 milliárd euró értékű exportprogramjába. Ennek keretében több ezer katonai jármű gyártásában vehet részt, és több tízezer futóművet készíthet el. A Magyar Honvédség keretmegállapodása alapján 2 ezer Tatra tehergépjárművet gyárthatnak ugyancsak magyar közreműködéssel, valamint a következő 5 év során a 4iG védelmi-űripari vállalata, a 4iG SDT és a Rába bekapcsolódik a Gidran páncélozott járművek gyártásába is a török Nurol Makinával együttműködve.

Jászai szerint az új megállapodások évtizedekre szólóan meghatározhatják a védelmi képességek fejlődését, amely ma már gazdasági kérdés is, a versenyképesség alapja.

Tavaly ősszel derült ki, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projekttársaságán keresztül megszerezte a tőzsdén jegyzett Rába többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és a tőkepiaci törvénynek megfelelően kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó, közel 25 százaléknyi közkézhányadra is. A tranzakció mintegy 25 milliárd forintos volt. (MTI)

gazdaság csehország magyar honvédség gidrán nurol makina 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt Tatra Trucks 4iG Űr és Védelmi Technológiák stratégiai megállapodás Gidran páncélozott járművek CSG Defence Rába Járműipari Holding 4iG SDT EGY Zrt jászai gellért csg 4iG
Kapcsolódó cikkek

Hadiipari kisgömböc: a 4iG többségi tulajdont szerzett a Rábában, és „teljes körű védelmi ipari portfóliót hoz létre”

A tranzakció költségeit 25 milliárd forintosra becsülik.

Gazda Albert
belföld