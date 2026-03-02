Cseh hadiipari céggel kötött stratégiai megállapodást a 4iG

A cseh CSG Defence – a CSG védelmiipari cég leányvállalata – 49 százalékos tulajdonrészt szerez a 4iG SDT EGY Zrt.-ben, amely a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalatában. Ezzel pedig csaknem 37 százalékos közvetett tulajdonrészt szerez a Rába Járműipari Holdingban is.

Jászai Gellért elnök-vezérigazgató szerint ez az ipari szövetség tőkét, technológiát és nemzetközi kapcsolatokat jelent a Rába számára, amely bekapcsolódik a CSG leányvállalata, a Tatra Trucks több mint 1 milliárd euró értékű exportprogramjába. Ennek keretében több ezer katonai jármű gyártásában vehet részt, és több tízezer futóművet készíthet el. A Magyar Honvédség keretmegállapodása alapján 2 ezer Tatra tehergépjárművet gyárthatnak ugyancsak magyar közreműködéssel, valamint a következő 5 év során a 4iG védelmi-űripari vállalata, a 4iG SDT és a Rába bekapcsolódik a Gidran páncélozott járművek gyártásába is a török Nurol Makinával együttműködve.

Jászai szerint az új megállapodások évtizedekre szólóan meghatározhatják a védelmi képességek fejlődését, amely ma már gazdasági kérdés is, a versenyképesség alapja.

Tavaly ősszel derült ki, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projekttársaságán keresztül megszerezte a tőzsdén jegyzett Rába többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és a tőkepiaci törvénynek megfelelően kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó, közel 25 százaléknyi közkézhányadra is. A tranzakció mintegy 25 milliárd forintos volt. (MTI)