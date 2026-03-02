Dróntámadás érte a ciprusi brit légibázist, ami akár Irán tartós célpontjává is válhat

Vasárnap éjfél körül egy drót csapódott be a ciprusi RAF Akrotiri brit légibázis területére, ami miatt részlegesen kiürítették a létesítményt. Reggel további két, a bázis irányába tartó pilóta nélküli repülőeszközt viszont időben elfogtak a ciprusi hatóságok – írja a Guardian.

Az Egyesült Királyság két szuverén bázisterülettel rendelkezik Cipruson, az Akrotiri a sziget déli részén fekvő, stratégiai jelentőségű előretolt támaszpont, amit közel-keleti műveletekhez és vadászgépes kiképzéshez használnak.

Az attól való félelmek, hogy Ciprus immár Irán tartós támadásainak célpontjává vált, tovább erősödtek a Forradalmi Gárda nyilatkozatai után.

Sardar Jabbari tábornok kijelentette: „Az amerikaiak vadászgépeik nagy részét Ciprusra telepítették át. Támadásokat indítunk Ciprus ellen mindaddig, amíg az amerikaiak onnan is távozni nem kényszerülnek.”

A ciprusi légibázis. Fotó: -/AFP

Egyelőre nem hozták nyilvánosságra, honnan indították a drónokat. Tisztviselők szerint azonban az első eszközt még azelőtt indíthatták el, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök bejelentette: az Egyesült Királyság engedélyezi az Egyesült Államok számára brit légibázisok használatát iráni rakétalétesítmények elleni csapásokhoz. A brit védelmi minisztérium közölte: a térségben a legmagasabb szintű készültség van érvényben, a bázis pedig megtette a szükséges védelmi intézkedéseket. Áldozatokról nem érkezett hír, a károk korlátozottak.

A bázis környékén élőket vasárnap éjjel arra kérték, hogy maradjanak otthonaikban. A brit katonák családtagjait elővigyázatosságból elszállásolták Ciprus más pontjain. A védelmi minisztérium szerint a drónelhárító rendszereket megerősítették, de az első eszköz így is átjutott a helyi védelmen.

Starmer vasárnap este és hétfőn a parlamentben is azt mondta: Irán egyre kockázatosabb politikát folytat, ami brit életeket sodor veszélybe, ezért döntöttek az amerikai kérés teljesítése mellett. Hangsúlyozta, hogy brit erők nem vesznek részt közvetlenül a csapásokban, a bázisokat kizárólag „meghatározott és korlátozott védelmi célból” használják.

Donald Trump amerikai elnök jelezte: várhatóan a gloucestershire-i RAF Fairford, illetve az Indiai-óceánon fekvő Diego Garcia támaszpontot vennék igénybe, ahonnan B–2-es lopakodó bombázók indulhatnak Irán ellen. A ciprusi elnök, Nikosz Hrisztodulidisz azt mondta, az Akrotirit egy Sahíd (Shahed) típusú drón érte, ami kisebb anyagi kárt okozott, és hangsúlyozta, hogy Ciprus nem kíván részt venni katonai műveletekben.

A dróntámadás után Görögország bejelentette, hogy fokozza Ciprusnak nyújtott katonai támogatását a szigeten működő brit támaszponton. Az MTI szerint Níkosz Déndiasz görög védelmi miniszter azt mondta, Görögország két fregattot és két F-16-os vadászbombázót küld a sziget védelmének megerősítésére.