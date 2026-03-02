Irány Irán!

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne a hétvége fontosabb cikkeivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

IRÁN

Aki az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúját követné, annak itt a tudósításunk. Trump és Netanjahu emelték a tétet tavalyhoz képest, most már az iráni rezsim léte a lét. Még nem tudni, az ajatollah halála után mi lesz Iránnal, mindenesetre Putyin tehetetlenül nézi, ahogy sorra szedik le a legfontosabb szövetségeseit.

Fotó: ATTA KENARE/AFP

Orbán Viktor szerint az iráni háború miatt kétszeresére nőhet a Barátság kőolajvezeték fontossága. (Magyar Péter erre úgy reagált, hogy attól nem lesz kőolaj a Barátság-vezetékben, mert Facebook-posztokat írogat.)

Az iráni lányiskola bombázása lehet a háború eddigi legsúlyosabb, civileket érintő támadása.

VÁLASZTÁS

Kisvárdán kérdeztük meg az embereket, mit szólnak ahhoz, hogy Orbán Viktor szerint ukrán akcióktól kell tartani, látták-e a Fidesz videóját és milyen hatással van rájuk a felfokozott kampány.

Szolnok polgármestere eltüntette a háborús kormányplakátok egy részét a város közterületeiről: szólt a reklámhelyeket birtokló cégnek, hogy veszélybe kerülhet a várossal kötött bérleti szerződésük.

A Medián az adatvédelmi hatósághoz fordul Deák Dániel „aljas és felháborító” cselekedete miatt, miután a fideszes propagandista egy dokumentumra hivatkozva csalással vádolta a 20 százalékos Tisza-előnyt mérő céget.

Orbán az esztergomi DPK-gyűlésen azt mondta, hogy a mérésekkel úgy van, hogy azt se tudja már, mi az igazság.

Menczer Tamás nem árulta el, hogy mennyit dolgozik azért a havi 1,5 millió forintért, amit miniszteri biztosként kap Szijjártó Pétertől.

A tiszások az otthonaikra erősített plakátokkal szállnak be a kampányba.

A Tisza vak jelöltje vállalta, hogy lefutja a vonatot a Gubacsi hídon.

BELFÖLD

Még ki sem jött a Tisza Párt teljes videója egy debreceni mérgezésről, a CATL máris vizsgálatot indított, és a Miniszterelnökség is megszólalt. Munkahelyi mérgezésről beszélt egy debreceni CATL-dolgozó, a Tisza Párt vizsgálatot követel.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Bese Gergő szerint kormányzati nyomásra függesztették fel a papi szolgálat alól: a Partizánnak nyilatkozott a NER korábbi kirakatpapja arról, hogy őt megfenyegették az Alkotmányvédelmi Hivatalban, és elkábított állapotban készülhetett róla négy férfival az a videó, amivel aztán zsarolták őt.

Az állatorvosi diplomaosztóján kinevetett államtitkár Facebook-posztban reagált a diákok véleménynyilvánítására: Varga-Bajusz Veronika szerint meg kell adni a tiszteletet egy ünnepi pillanatban.

Lemondott Szentmártonkáta alpolgármestere, miután arról számolt be egy nő, hogy súlyosan bántalmazta őt a kolbásztöltő fesztiválon.

„Egyikünknek igaza van, a másik Horváth László” – tánccal tiltakoztak a Kossuth téren a kormány drogpolitikája ellen.

Orbán azt hiszi, rántottát minden férfi tud csinálni, pedig van valaki a kormányában, aki még sosem próbálta.

Meghalt Fehér Béla író.

KÜLFÖLD

Miután az Anthropic hiába tárgyalt heteken keresztül, a versenytársa, az OpenAI megegyezett a Pentagonnal a mesterséges intelligenciája felhasználásáról.

A híressé vált jelenet, amikor az indiai miniszterelnök mellett az OpenAI-vezér Sam Altman és az Anthropic vezetője, Dario Amodei nem volt hajlandó megfogni egymás kezét 2026. február 19-én. Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Egy új könyv szerint Ferenc pápa maga választotta ki utódját, Erdő Péternek pedig jól szervezett támogatói voltak a konklávén.

A belgák lefoglaltak egy orosz olajszállító hajót az Északi-tengeren.

Csehország lakosságának több mint kétharmada szerint az ukrán menekültek sikeresen integrálódtak a cseh társadalomba.

FOCI

Kikapott Felcsúton a Puskás Akadémia: a Nyíregyháza verte el Orbán Viktor szó szerint házi csapatát a saját stadionjában, ráadásul muszlimbarát pillanatok is voltak a meccsen.

Orbán Viktor a felcsúti Pancho Arenában 2018. március 3-án. Forrás: M4 Sport

„Elég volt a városunk tönkretételéből!” – üzenték a meccsen a debreceni ultrák, majd nekiálltak magyarázkodni.