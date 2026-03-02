Itt már sírva kampányolnak

Nem kell hosszan beszélgetni tiszás képviselőjelöltekkel ahhoz, hogy valaki elsírja magát. Síró aktivisták, síró választók, könnyeikkel küzdő képviselőjelöltek a visszatérő résztvevői ezeknek a beszélgetéseknek. Nem az interjú közben erednek meg a könnyeik, bár ez is előfordul, a történeteik szereplői sírnak. Az önkéntes a képviselőjelölt beszéde közben a gödöllői kampánynyitó bulin, az aktivista ételosztás után a Nyírségben, a régi ismerős, aki azzal hívja fel a jászsági jelöltet, hogy hozza haza az unokáit Spanyolországból, akiket csak az interneten keresztül lát. Miközben ezt meséli, a jelölt szeme is könnyektől csillog.

Tele vannak érzelmekkel ezek az egyéni kampányok. Gyűlöletről és szeretetről beszélnek a résztvevőik, ha eléggé lelazulnak ahhoz, hogy beszélni merjenek ilyesmiről. Senki nem tapasztalt még hasonlót sem, vadidegen emberek küldik el őket az anyjukba, és könyörögnek a kezüket fogva egy jobb életért. „Szürreális” – ez sokszor elhangzik.

Kiválasztottunk három tiszás országgyűlési képviselőjelöltet az ország három különböző pontjáról, és elutaztunk hozzájuk beszélgetni, hogy rajtuk keresztül képet alkothassunk a Tisza kampányáról és a jelöltek mindennapjairól.

Kívülről nem könnyű megérteni a lelkesedésüket, az optimizmusukat. A történeteik messze vannak az országos nagypolitikából ismert, mindent bedaráló gépezettől, az egyéni érzelmek itt sokkal hangsúlyosabbak. A jelöltek és a kampányban dolgozó önkéntesek egy olyan mozgalom részeseinek tartják magukat, amely nem ígér kevesebbet, mint rendszerváltást. Ebben hisznek, és a választásokig hátralévő időszakban ettől semmi nem tántoríthatja el őket. Nehéz felmérni, hova hajlítja bennük ez a hit a valóságot.

László Endre Márton vállalkozó, mentőtiszt a gödöllői központú Pest 06-os országgyűlési egyéni választókerületében indul, és jó esélye van elhozni a Tiszának a körzetet a kulturális és innovációs miniszter Hankó Balázzsal szemben. Barna-Szabó Tímea háziorvos, ő a Szabolcs megyei 06-os választókerületben indul, ennek Nyírbátor a központja. Simon Miklós ellenfele lesz. A győzelme nagy meglepetés lenne, a Fidesz kiemelkedően erős azon a vidéken. Halmai Ferenc volt rendőrkapitány Jász-Nagykun-Szolnok megye 02-es, jászberényi központú választókerületében Pócs Jánossal szemben indul. Utóbbi úgynevezett billegő körzet, mindketten esélyesek. A három jelölttel összesen több mint tíz órát interjúztunk három napon keresztül a választókerületeikben.