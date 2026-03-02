Izrael a Hezbollah rakétacsapásaira válaszul támadást indított Libanonban

Izrael hétfőn légitámadásokat hajtott végre Bejrútnak a Hezbollah által ellenőrzött déli külvárosában, miután az Irán által támogatott csoport rakétákat és drónokat lőtt ki Izrael felé, válaszul Irán legfőbb vezetője, Ali Hámenei meggyilkolására.

A Hezbollah közleményben tudatta, hogy éjfél körül rakéták és drónok sorozatát indította a Haifa közelében található Mishmar al-Karmel rakétavédelmi létesítmény ellen, „megtorlásként Hámenei meggyilkolásáért”, valamint „Libanon és népe védelmében”.

A Dahieh-ből a fővárosba vezető autópályák megbénultak Fotó: HOUSSAM SHBARO/Anadolu via AFP

Izrael néhány órával később válaszolt, és saját közlése szerint Hezbollah-célpontokat támadott Dél-Libanonban, a Bekaa-völgyben és Bejrút Dahieh nevű elővárosában. Az izraeli hadsereg azt állította, hogy a dahiehi csapások több magas rangú Hezbollah-tisztet öltek meg.

A Hezbollah az éjszaka folyamán hadjáratot indított Izrael ellen, és teljes mértékben felelős minden eszkalációért. Bármely ellenség, amely fenyegeti a biztonságunkat, súlyos árat fog fizetni

– közölte nyilatkozatában Ejal Zamir altábornagy, az izraeli hadsereg vezérkari főnöke.

Az izraeli hadsereg szóvivője evakuálási felszólítást adott ki 55 libanoni falu és város számára, arra kérve az embereket, hogy legalább 1000 méterre távolodjanak el tőlük, mivel azok „Hezbollah-operatívok és -létesítmények” közelében vannak. Korábban vasárnap az izraeli hadsereg bejelentette 100 ezer tartalékos mozgósítását, közülük sokat a libanoni határ mentén vetettek be.

Dahiehből emberek tömegei kezdtek el menekülni autóval és gyalog, a dél-libanoni Türoszban pedig sorok alakultak ki a benzinkutaknál, miközben a lakosok észak felé indultak. Menekülés közben szemtanúk arról számoltak be, hogy rakétasorozatok indultak Dél-Libanonból Izrael felé, ami a Hezbollah tüzérségi támadásának tűnt.

A 2024-ben véget ért, tizenhárom hónapig tartó Izrael–Hezbollah-háború emléke erősen él a libanoniakban. A háború alatt Izrael naponta bombázta a Hezbollah által ellenőrzött területeket, közel 4000 ember halt meg, és egymillióan kényszerültek lakóhelyük elhagyására.

Libanon kormánya gyorsan elítélte, hogy a Hezbollah az állammal való egyeztetés nélkül bombázta Izraelt. A fegyveres csoportot név szerint nem említve Naváf Szalám libanoni miniszterelnök kijelentette: „nem engedi, hogy az országot újabb kalandokba sodorják”.

A Dél-Libanonból indított rakétatűz felelőtlen és gyanús cselekedet, amely veszélyezteti Libanon biztonságát és épségét, és ürügyet szolgáltat Izraelnek agressziója folytatásához

– írta Szalám az X-en közzétett bejegyzésében.

A libanoni tisztviselők hetek óta igyekeztek megakadályozni, hogy a Hezbollah csatlakozzon egy esetleges Irán elleni háborúhoz, miközben Izrael üzeneteket juttatott el libanoni partnereihez: bármilyen támadás az egész ország elleni széles körű válaszlépéseket vonna maga után. (via The Guardian)