Jámbor András javaslatával azonos tartalmú határozatot fogadott el a parlament fideszes többségű Külügyi Bizottsága a Beneš-dekrétumokról szóló szlovák törvényről

Jámbor András független országgyűlési képviselő még december 12-én nyújtott be határozati javaslatot a parlamentbe arról, hogy ítéljék el a Beneš-dekrétumok kritizálását büntető, magyarellenes szlovák törvényt. A képviselő szerint semmi se történt az ügyben egészen mostanáig, de amikor a parlament Külügyi Bizottsága most, csaknem három hónappal később napirendre vette a javaslatot, hirtelen beérkezett a fideszes többségű bizottság állásfoglalása, melynek tartalma megegyezik Jámbor javaslatával: elítélik a magyarellenes szlovák törvényt és a Beneš-dekrétumok 21. századi használatát.

Jámbor András, a Párbeszéd vezérszónoka felszólal a gyerekvédelem ügyéről tartott vitán az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 27-én. Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Mindez úgy érkezett be, hogy egyébként most rakták napirendre, és helyben van kiosztva ez a határozati javaslat

– mondja videójában Jámbor, aki szerint teljesen egyértelmű, azért jött ez a határozati javaslat, hogy beelőzzék az övét, és a saját határozatukat fogadják el. Szerinte egyébként a lényeg az, hogy a parlament végre elítélte a szlovák törvényt, de viccesnek tartja, hogy ehhez és a külügyi bizottsági ülés összehívásához több mint két hónapra volt szükség.

A Fidesz – amely korábban a határon túli magyarok érdekeire hivatkozva gyakran került szembe szomszédos kormányokkal – hónapok óta hallgat a magyarellenes törvénnyel kapcsolatban, a kormánynak csak visszafogott tiltakozásokra futotta, miközben Magyar Péter gyorsan rárepült a témára. Azonban a mostani olajkonfliktus is mutatja, Orbánnak létfontosságú a Robert Ficóval ápolt szövetség, és ehhez képest a magyar kisebbség problémái csak másodlagosak, lásd videónkat.