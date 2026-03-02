Kilőtt az olajár az iráni háború miatt

Az iráni háború hatására olyan magasra emelkedett a legfontosabb nemzetközi olajárindex, mint ahol több mint egy éve, tavaly január óta nem járt. A Brent több mint 10 százalékkal lőtt ki, 80 dollár fölé ment a hordónkénti olajár, onnan csorgott vissza aztán némi korrekcióval 77,5 dollárra - de ez még mindig 6,4 százalékos emelkedést jelent.

Januárban még 60 dollár volt a Brent, a most hétvégi kiugrás pedig a legmeredekebb a 2022. februári, Ukrajna elleni orosz invázió óta.

Az Irán elleni izraeli-amerikai támadás és az iráni válaszcsapások a félelmek szerint alapvetően felforgathatják a globális energiapiacot. A legaggasztóbb a Hormuzi-szoros iráni lezárása, hiszen itt megy keresztül a világ olajexportjának 20 százaléka. A Bloomberg Economics szerint a szoros tartós lezárása esetén akár 108 dollárra is kilőhet az olajár.

Tanker halad át a Hormuzi-szoroson Fotó: GIUSEPPE CACACE/AFP

Ehhez képest az emelkedés egyelőre mérsékelt, és a piac némileg vissza is korrigált hétfő reggelre - annak ellenére, hogy a Hormuz-szoroson áthaladó tankerforgalom már szinte teljesen leállt, és három hajót megtámadtak a Perzsa-öböl bejárata közelében.

A befektetők abban bíznak, hogy Irán és az Egyesült Államok tárgyalni fog, de az olajon túl a közel-keleti háború más termékeknél is átforgatja a piacot. Míg a menekülőeszköznek számító arany ára 1,4 százalékkal, unciánként 5340 dollárra emelkedett, a részvényárfolyamok ugrálnak: az ázsiai tőzsdeindexek hétfő reggel 1,4 százalékot estek, és Európában is hasonlóra lehet számítani a tőzsdenyitás után.