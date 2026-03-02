Korrupció miatt emeltek vádat egy volt rendőrkapitánnyal és rendőrfőkapitány-helyettessel szemben

A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség 16 személy ellen emelt vádat üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának minősített esete és más bűncselekmények miatt a Győri Törvényszéken, olvasható az ügyészség közleményében.

A vádirat szerint egy vagyonvédelmi cég felső vezetői azért, hogy a vállalatcsoport sikeresen működjön, szervezetten korrupciós kapcsolatot építettek ki két rendőri vezetővel.

A cégvezetők több mint egy évtizeden keresztül vagyoni és személyes jellegű előnyöket biztosítottak egy volt városi rendőrkapitánynak és egy korábbi rendőrfőkapitány-helyettesnek.

A rendőri vezetők a pozíciójukkal visszaélve beleszóltak büntetőügyekbe, hozzáférést adtak szabálysértési és büntetőeljárások irataihoz, és más hivatalos személyeket, illetve cégeket is megpróbáltak befolyásolni azért, hogy a vagyonvédelmi cégcsoport érdekei érvényesüljenek.

Fotó: Daniel - stock.adobe.com

Vádiratában a nyomozó ügyészség a volt rendőri vezetőkkel és a cégcsoport felső vezetőivel szemben letöltendő börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

Ezen felül az exrendőrök pénzbüntetésre is számíthatnak, a volt rendőrkapitány több tízmillió forintos, míg a volt rendőrfőkapitány-helyettes esetében többszázezer forintos vagyonelkobzás van kilátásban.

Az ügyészség azt is indítványozta, hogy a vagyonvédelmi cégcsoporthoz tartozó, korrupcióval érintett vállalkozásokat bírságolják meg.