Magyar Péter az javasolta Orbánnak, nézzék meg közösen a Barátság kőolajvezetéket

Magyar Péter levelet írt Orbán Viktornak, amelyben azt javasolja, közösen tekintsék meg a Barátság kőolajvezetéket, és ha valóban igaz, amit állít, együtt lépjenek fel. A miniszterelnök videóban válaszolt.

Magyar a levélben azt írta, mivel Magyarország energiaellátása nemzeti érdek, javasolja, hogy: „személyesen és közösen tekintsék meg a helyszínen a Barátság kőolajvezeték állapotát, és győződjenek meg a tényleges körülményekről”.

A Tisza Párt elnöke azzal magyarázta a javaslatát, hogy a magyar emberek joggal várhatják el, hogy „a felelős vezetőik tények alapján, átlátható módon hozzanak döntéseket”.

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar szerint ha valóban külső biztonsági fenyegetés áll fenn, akkor ő kész összefogni a kormányzattal, valamint „készen áll arra, hogy szövetségeseik felé egységesen képviseljék Magyarország érdekeit."



„Ugyanakkor felszólítom a Miniszterelnök Urat, hogy haladéktalanul hagyjon fel a riogatással és a pánikkeltéssel. A magyar emberek biztonságérzete nem lehet kampányeszköz. A politikai küzdelemnek is van határa: gyermekeink lelki fejlődése és az idősek nyugalma nem válhat pártpolitikai kampány áldozatává” - írja Magyar a levélben.



Orbán Viktort videóban kérdezte a sajtósa, hogy olvasta-e Magyar Péter levelét és mit gondol róla.

„Azt gondolom, hogy hagyjuk az egészet, hagyjuk a színjátékot. A tényeket mindenki ismeri” - kezdte válaszát.

Orbán szerint mindenki tudja, hogy a Barátság kőolajvezetéket politikai okokból blokkolják. Ezután levezette a legújabb kormányzati propagandát, miszerint az ukránok azért csinálják ezt, hogy Magyar Pétert hatalomra jutassák. Orbán szerint szégyellje magát, aki ebből színjátékot csinál.

Orbán hétfőn korábban azt állította, hogy műholdfelvételes bizonyítékokat fognak nyilvánosságra hozni arról, hogy a vezeték működőképes.