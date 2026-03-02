Magyar Péternek azt mondta a legfőbb ügyész, hogy ha Völner szökni akarna, már megtette volna

Magyar Péter hétfő reggel találkozott a kérésére a legfőbb ügyésszel, Nagy Gábor Bálinttal, azonban Magyar szerint érdemi válaszokat nem kapott, az ügyész szerint pedig csak arról adhattak tájékoztatást, amit a nyilvánosság már amúgy is tud.
Magyar a találkozó utáni sajtótájékoztatón elmondta, hogy tett fel kérdéseket az MNB-botránnyal, a gyermekvédelmi ügyekkel, a fideszes politikusokkal szemben indított eljárásokkal kapcsolatban is. Magyar Péter szerint semmilyen kérdésre nem kapott érdemi választ. Kapott viszont négy darab tollat a legfőbb ügyésztől, azonban azok Magyar Péter szerint olyanok, mint az ügyészség, a négy közül egyik sem működik.
A konkrét kérdésekkel kapcsolatban Magyar a következőket állította:
„Teljesen nyilvánvaló, hogy politikai utasításra nem járnak el a fideszes bűnözőkkel szemben, elhúzzák a nyomozást vagy a büntetőeljárást. Semmilyen kérdésre érdemi választ nem kaptunk” – összegezte a Tisza Párt elnöke a találkozót.
Magyar a Legfőbb Ügyészség ügyészeinek üzent, azt ígérve, hogy április 12 után felszabadulnak a hallgatás alól, és arra kérte őket, hogy azok, akiket a főnökeik arra utasítják, hogy az ügyészi esküjüket vagy a jogállamiságot megszegjék, azt jelezzék majd, és meglesz a következménye. Magyar azt is mondta, hogy a választás utáni reggelen újra szeretne találkozni a főügyésszel.
A találkozóról a Legfőbb Ügyészség is kiadott egy közleményt, amelyben leszögezték, hogy a találkozóra azért kerülhetett sor, mert Magyar Péternek mint Európa parlamenti képviselőjének minden állami szerv köteles tájékoztatást adni.
„Magyar Péter ebbéli minőségében fordult a legfőbb ügyészhez, aki, mint EP képviselőt – és nem, mint pártelnököt – fogadta a mai napon hivatalában” - írták.
A közlemény szerint a legfőbb ügyész a képviselő kérdéseire konkrét ügyekkel kapcsolatban annyi felvilágosítást adott, amennyiről korábban mind a nyilvánosságot, mind – kérdéseikre – az egyes országgyűlési képviselőket már tájékoztatta.
A legfőbb ügyész azt is igyekezett tisztázni a közleményben, hogy „az ügyészség, mint független alkotmányos szervezet, a jogszabályoknak megfelelően látja el a feladatait. Az ügyészség döntései kizárólag szakmai alapon születnek, a szervezet visszautasít minden ezzel ellentétes állítást.”