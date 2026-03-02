Megtolták a kisebb pártok, tömegével adták le az ajánlóíveket

A Nemzeti Választási Iroda hétfő délutáni összesítése szerint

a Demokratikus Koalíció 57,

a Mi Hazánk 30

és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 10 jelöltje

van bejelentve március 2-án). Ez a státusz azt jelenti, hogy már leadták a szükséges mennyiségű ajánlásokat, de azokat még nem ellenőrizte a helyi választási bizottság. (A DK számait megjelenés után javítottuk a sajtós jelzése után.)

A Mi Hazánknak nem kell aggódnia az országos lista miatt, a párt 53 jelöltjét már jogerősen nyilvántartásba vették, sok egyéni képviselőjelültjük is ennek határán van. (Az országos listához legalább 71 jelöltet kell állítani Budapesten és 14 megyében.)

A DK nem áll ilyen jól, 18 jelöltjüket vették már nyilvántartásba, további hétnél még nem jogerős ez a döntés.

Fotó: Németh Dániel/444

A Magyar Kétfarkú Kutya Pártnál 3 jelölt van nyilvántartásba véve, további egy jelöltjüknél még nem jogerős ez a státusz.

Két országgyűlési képviselő, Csárdi Antal (Budapest) és Szabó Sándor (Szeged) is március 2-án lett bejelentve, más ismeretlen független jelöltekkel együtt.

A Fidesz és a Tisza Párt első nap végzett a munkával, ahogy több függetlenként induló országgyűlési képviselő is az első napokban adta le az íveket.