„Nincs kivétel” – minden egyéni jelölt nyilvántartásba vételét megtámadja Zalában egy független jelölt, így a magáét is

Az április 12-i választáson 972-en szeretnének egyéni jelöltként elindulni a Nemzeti Választási Iroda legfrissebb adatai szerint. Közülük hétfő délután hatan volt „jogorvoslat alatt” státuszban, vagyis olyanok, akik összegyűjtötték a szükséges aláírást, de valaki megfellebbezte, hogy jelöltként nyilvántartásba vegyék őket.

A hatból négyen a zalai 3-as számú egyéni választókerületben indulnának – ahol eddig egyébként nyolcan jelezték indulási szándékukat –, vagyis figyelemreméltóan a nagykanizsai központú körzetre koncentrálódtak a jogorvoslatok.

És ez egyáltalán nem véletlen!

Itt él ugyanis Ferincz Jenő, akit egy videóban jogászként mutattak be, és független képviselőjelöltként maga is indulna a választáson, de szakmányban támadja meg minden más jelölt nyilvántartásba vételét.

Szép trükk lenne, talán a Karmelitában is elégedettem csettintenének, ha az lenne a helyzet, hogy jogi eszközökkel akarja ellehetetleníteni az összes ellenfele elindulását, hogy így nyerjen.

Ferincz Jenő nagykanizsai független képviselőjelölt, aki két éve a Kúráig ment saját maga ellen Fotó: Kanizsa Médiaház

Csakhogy erről szó sincs: Ferincz képviselőjelölt-jelölt ugyanis, mint azt egy szombat hajnali posztjában bejelentette, a saját maga indulását is megtámadja majd az illetékes választási bizottságnál. És nem azért, mert álmában két macska volt, és játszott egymással. Hanem azért, mert Ferincz Jenő szerint a helyi választási bizottság nem jogszerűen jött létre, a megyei választási bizottság nem is létezik.

De szerinte tulajdonképpen az egész magyar jogrendszer illesztéke recseg-ropog, hiszen már maga az Alaptörvény is illegitim. Ezt tavaly nyáron az Ultrahang-csatornán fejtegette, kitérve arra is, hogy a 2010-2014 között született összes törvény érvénytelen.

„Pénteken megtámadtam Cseresnyés Péter és Lovkó Csaba képviselőjelölti nyilvántartásba vételét. (Hétfőn ugyanezt megteszem Bodó László és Matyijcsik Sándor vonatkozásában is. Nincs kivétel. Annyira nincs, hogy még saját magammal szemben is kezdeményezni fogom ugyanezt.)” – írta Ferincz Jenő a már említett Facebook-bejegyzésében, amiben felidézte: 2018-ban az ő bejelentése nyomán találtak a fideszes Cseresnyés Péter ajánlásai között 74 hamisat; jogkövetkezménye annak nem lett. (Valószínűleg azért, mert Cseresnyés jóval több aláírást adott le.)

A zalai 3-as számú egyéni választókerületben a négy éve 52,98 százalékos szavazataránnyal győztes Cseresnyés legfőbb kihívója a tiszás Lovkó Csaba. A megye három körzetéből itt a leggyengébb egyébként a Fidesz, a 2024-es EP-választáson és a 2022-es parlamentin is a megyei átlag alatt teljesítettek.

A mostani választáson a két nagy párt mellett a DK, a Mi Hazánk, a Jobbik, a Gődény-féle Normális Élet Pártja, a Szolidaritás-Munkáspárt párosa indítana jelöltet, a nyolcadik induló az ajánlóíveket már a kampány első napján felvevő, függetlenként induló Ferincz Jenő. Az ajánlásokat eddig négyen szedték össze, mind a négyen jogorvoslati eljárás alatt állnak Ferincz fellebbezése nyomán.

Egy nagykanizsai forrásunk felhívta a figyelmet arra, hogy a férfi régóta ismert, üde színfoltja a nagykanizsai közéletnek. Már 2014 óta próbálkozik önkormányzati választásokon független jelöltként, abban az évben el is indult, 2019-ben végül nem, majd 2024-ben megtámadta az őt nyilvántartásba vevő határozatot. Tavalyelőtti ügye egészen a Kúráig jutott – bár ő a „Kúria elnevezéssel nem létezik bírósági jogintézmény” indoklással a Legfelsőbb bírósághoz fordult –, amely azonban kimondta, hogy a felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.