Orbán szerint műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes

Hétfőre ígérte a miniszterelnök, hogy bizonyítékokat tár a világ elé a Barátság kőolajvezeték állapotával kapcsolatban. Délelőtt meg is jelent a videó Orbán Viktor Facebook-oldalán, amelyben drámai hangaláfestés kíséretében bejelentette:

A rendelkezésünkre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján a Barátság-kőolajvezeték működőképes. Azt is megállapítottuk, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket.

Orbán ezért felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat. A miniszterelnök azt is megígérte, közzéteszik a műholdfelvételeket.





Figyelemre méltó, hogy a vezetéket ért orosz támadásról továbbra se beszél a szuverenista miniszterelnök, aki következetesen csak annyit mond, hogy „a támadás”.

Mint ismeretes, a vezetéket január végén érte orosz támadás, azóta áll az olajszállítás, a magyar kormány azonban hetek óta azzal vádolja Ukrajnát, politikai okokból nem indítja újra a vezetéket.