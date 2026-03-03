A debreceni CATL tagadja, hogy mérgezés miatt lett volna rosszul két dolgozó a gyárban

„A sajtóban a hétvégén megjelent hírek után társaságunk azonnal belső vizsgálatot indított, melynek eredményeként kiderült, hogy a közelmúltban két kollégánk rosszul érezte magát. Vezetőjük azonnal mentőt hívott, amely a debreceni Kenézy Gyula Kórházba szállította őket. Állapotuk után érdeklődve azt az információt kaptuk, hogy a vizsgálatok során nem diagnosztizáltak súlyos problémát, betegséget, így a kórházból hazaengedték őket. A rosszullétüket követően üzemorvosunk megvizsgálta a munkakörülményeket, tájékoztatása szerint nem történt mérgezés” – írja a debreceni akkuipari óriásgyár, a CATL keddi közleménye. Hozzáteszik: „Felelős munkáltatóként még vizsgáljuk az esetet és mindenben együttműködünk a hatóságokkal.”

A CATL debreceni gyára Fotó: Kristóf Balázs/444

Vasárnap írtuk meg, hogy két munkás rosszul lett a debreceni CATL akkumulátorgyárban. „Szédültem, úgy éreztem magam, mintha be lettem volna rúgva. Zsibbadt a kezem, a szám, a nyelvem, égett a szemem […] Felmentünk, és onnantól képszakadás” – számolt be a Tisza Párt hajdú-bihari képviselői, Tárkányi Zsolt és Tompa Enikő által közzétett videóban az egyik magyar munkás. A videón eltorzított hangú, kitakart arcú nő arról beszélt, hogy egy olyan munkafolyamat közben szenvedett mérgezést, amelyre nem volt képesítése, és ami nem is tartozott a munkaköréhez.

Elmondása szerint egy péntek 13-i napon a műszakvezetője - akit csak „kínai nagyfőnökként” emleget - arra utasította, hogy menjen át a „rework” részlegre, ahol a „nem megfelelőnek minősített" akkumulátorcellákat vizsgálják.

„Pont én fogtam meg azt a darabot, amelyikből hiányzott a póluskimenet” – mondta a nő, aki a videóban álnéven, Edinaként szerepel. Állítása szerint ezen a nyíláson keresztül a cellában keletkező gázok és vegyületek – köztük lítium-, mangán- és kobalttartalmú anyagok – szivárogtak ki a sérült akkumulátorból.

Nem sokkal később rosszul lett. Jelezték, hogy baj van, egy kínai dolgozónak fordítóprogram segítségével próbálták elmagyarázni a helyzetet. A műszakvezető ezután lezárta a területet, értesítették a katasztrófavédelmet, a dolgozókat pedig pihenni küldték.

Tompa Enikő, a Tisza Hajdú-Bihar 2-es választókerületi jelöltje megszerezte a debreceni Kenézy Gyula Kórház orvosi zárójelentését is. A dokumentum szerint Edina munka közben, több órán keresztül lélegezte be az akkumulátorcellából felszabaduló gázt, majd eszméletét vesztette, vagyis az egészségkárosodás munkahelyi körülmények között, munkavégzés közben történt.

Még a videó megjelenése előtt a Miniszterelnökség is megszólalt. „Magyarországon a jogszabályokat mindenkinek be kell tartani és mindenkivel be kell tartatni - kicsi vagy nagy, magyar vagy külföldi cégeknek egyaránt. A hatóságok minden szabálytalanságot kivizsgálnak és ha bármely híresztelés bármilyen munkavédelmi szabály megsértéséről igaznak bizonyul, szigorú büntetéseket szabnak ki” – írták. Tárkányi Zsolt és Tompa Enikő, a Tisza debreceni jelöltjei, a mostani videó készítői is megszólaltak a debreceni választási kampányról készült pénteki anyagunkban. Politikatörténeti fordulat lenne, ha 1998 óta először nem nyerne a városban a Fidesz, amire éppen a súlyos környezeti terheléssel járó akkumulátorgyárak miatt van esély. Árulkodó, hogy a Fidesz teljes sorcserét hajtott végre 2022-höz képest, noha győztes csapaton nem szokás változtatni.

