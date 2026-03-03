A DK összeszedte az aláírásokat a listaállításhoz, a Kutyapártnak még küzdenie kell

POLITIKA

A Demokratikus Koalíció a mai napig több mint 71 egyéni választókerületben adta le a szükséges számú ajánlásokat, így jogosulttá vált országos lista állítására, közölte a párt kedd délután. Hogy kik kerülnek az országos listára, arról a párt szerdán dönt.

DK-s aláírásgyűjtők a kampány első napján Budapesten
Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Ugyanakkor a többi választókörzetben még küzdenek. Azt ígérik, hogy a következő két napban kivétel nélkül mind a 106 választókörzetben leadják az induláshoz szükséges számú ajánlásokat.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listavezetője kedd reggel arról írt, hogy „30+ körzet kész, további 30 körzet pedig leadás közelben”. Az országos listákat legkésőbb március 7-ig kell bejelenteni, így nem csoda, ha Nagy szerint „kritikus 48 óra következik, amin nagyon sok múlik”.

POLITIKA aláírásgyűjtés DK listaállítás Kutyapárt Magyar Kétfarkú Kutya Párt országgyűlési választás 2026 mkkp Demokratikus Koalíció