A Fidesz bojkottálta a Samsung ügyében kezdeményezett bizottsági meghallgatást

Tájékoztatót kért a Samsung SDI gödi akkumulátorgyárában történtekről a parlament környezetvédelemért felelős fenntartható fejlődés bizottsága, a kedd reggelre összehívott ülésre a bizottság elnöke, a volt LMP-s Keresztes László Lóránt meghívta az Energiaügyi Minisztérium, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium képviselőjét is. De ahogy a Telex is írja, az ülés és a tájékoztatás elmaradt, mert a Fidesz-frakció 38 perccel a kezdés előtt bejelentette, hogy nem vesznek részt.

A Fidesz-frakció MTI-n megjelent közleménye szerint „Magyarországon a jogszabályokat mindenkinek be kell tartania és mindenkivel be kell tartatni”, és a hatóságokkal szemben elvárásuk, „hogy minden szabálytalanságot vizsgáljanak ki és ha bármely híresztelés bármilyen munkavédelmi szabály megsértéséről igaznak bizonyul, szigorú büntetéseket szabjanak ki”.

„A hatóságoknak kell a jogszabályokat a legnagyobb szigorral, pártatlanul alkalmazni. Ebbe az eljárásba semmilyen politikai pártnak nem lehet beavatkozni, sem a Demokratikus Koalíciónak, sem a Jobbiknak, sem más baloldali pártoknak” – közölték, hozzátéve, hogy szerintük „a pártok erre tennének kísérletet”, amit ők „elfogadhatatlannak” tartanak, és a bizottság keddi ülésén emiatt nem vettek részt.

„Javasoljuk, hogy a mai ülés napirendi pontjainak előadóit, illetve a napirendi pontok megtárgyalása érdekében meghívottakat erről előzetesen tájékoztassák” – közölték végül.