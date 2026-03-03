A járdára, a gyalogosok közé felhajtva próbált előzni egy autós

Teljes mértékben indokolatlan, egyben erősen balesetveszélyes manővert hajtott végre egy autós Kőbányán még február végén. Egy másik autós fedélzeti kamerája vette fel, ahogy egy autós, miután átvágott a sávokon, felhajtott a járdára, ahol gyalogosok is voltak, majd a zebránál tért vissza az úttestre. Így kikerült egy járdaszigetet, de az előtte haladó buszt sem tudta megelőzni és senki mást sem, így minden szempontból totálisan indokolatlannak és értelmezhetetlennek tűnik az akciója.

A BP-i autósok videóján egy másik esetet is láthatunk, itt a Kerepesi úton valaki a forgalommal szemben próbált felhajtani a kétsávos útra. Egy autós figyelmeztette, mire megköszönte, majd ahelyett hogy visszatolatott volna, inkább kihajtott szabálytalanul. De legalább a jó irányba fordult.