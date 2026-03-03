A Závecz is jelentős Tisza előnyt mért

Közölte legújabb pártpreferencia-mérésének eredményét a Závecz Research. Ez alapján jelentős Tisza előnyt lehet megállapítani a biztos részvételt ígérő, pártot választók körében. Itt 50-38-ra vezet a Fidesz kihívója. Az alábbi ábrán látszik a teljes népességre és a pártot választókra vonatkozó felmérés eredménye is.

A Závecz Research március 3-án publikált felmérése. Forrás: Závecz

A Závecz mérései így alakultak az elmúlt hónapokban:

Múlt héten a Medián mért húsz százalékpontos előnyt a biztos pártválasztók körében. Az ő chartjaik így néznek ki:

Mindkét grafikonunk sárga, cím alatti menüsorában kattintgatva lehet váltogatni a teljes népesség és a pártválasztó biztos szavazók adatai között, visszamenőlegesen 2024 nyaráig.