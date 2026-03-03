Április 12. még messze van, de a Magyar Péter-rajongók máris boldogok lehetnek: mozifilm készült az ellenzéki miniszterelnök-jelöltről

Egy hónappal az országgyűlési választások előtt, a közéleti figyelem csúcspontján érkezik a mozikba Topolánszky Tamás Yvan Tavaszi szél – az ébredés című független dokumentumfilmje – derült ki rajtaütésszerűen a produkció píárosainak kedden délelőtt érkezett közleményéből.

Mely szerint „a film belülről követi egy formálódó politikai és társadalmi mozgalom megszületését, melynek arcává Magyar Péter válik. Az alkotók több mint egy éven át kísérték őt országjárásokon, kampányhelyszíneken és háttérbeszélgetéseken, és jelen voltak azokban a csendes, intim pillanatokban is – számos alkalommal a saját otthonában –, amelyek eddig rejtve maradtak a nyilvánosság előtt.”

Az április 12-ei országgyűlési választásokig többet, de a bemutatóig már csak tízet kell aludni, a független dokumentumfilm március 12-étől országszerte látható lesz a mozikban.

Megjött az első előzetes is, ami több mint két és fél perces, és igencsak drámai-romantikus hangütésű. És kiderül belőle, hogy 150 év alatt sem lettünk törökké. Íme: