Az ukrán elnöki székre pályázhat Olekszandr Uszik, a világ első számú bokszolója

Elnöki ambíciói lehetnek Olekszandr Uszik sokszoros világbajnok ukrán profi ökölvívónak. Az ukrán sportélet első számú sztárja Andrij Bednyakov színész-műsorvezető-youtuber csatornájának adott interjújában beszélt erről.

„Még pár évet bokszolnék, utána azt tervezem, hogy tennék valamit a hazámért” – mondta. „Az elnöki széknél alább nem adom” – tette hozzá ironikusan.

Az ukrán sajtó a hangütés ellenére komolyan vette mindezt, annál inkább, hogy korábban is felmerült, hogy Uszik politikai szerepet vállalhat. Annyira, hogy az utóbbi hónapokban el is kezdték mérni a bizalmi indexét, ami versenyképes az ország legnépszerűbb személyiségeiével. Egy február közepi Ipsos-kutatás azt mutatta, az ukránok leginkább Valerij Zaluzsnijban, a fegyveres erők egykori főparancsnokában bíznak, de Uszik máris a második helyre került, a harmadik Kirilo Budanov, az elnöki adminisztráció első embere lett, míg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a negyedik helyre szorult.

Olekszandr Uszik Andrij Bednyakov műsorában

A 39 éves, a Krím-félszigeten született Olekszandr Uszik cirkálósúlyban és nehézsúlyban is megszerezte a vitathatatlan bajnoki címeket, ő az első férfi ökölvívó, aki háromszoros vitathatatlan bajnok lett azóta, hogy négy kiemelt profi világszervezetet tartanak számon. Az amatőrként Londonban olimpiai bajnok Uszik mind a 24 profi meccsét megnyerte. A következő alkalommal nem ölkölvívóval, hanem a kickboxos világsztár Rico Verhoevennel készül összemérni az erejét, a minimális sportértékkel, de rengeteg pénzzel járó találkozóra májusban kerül sor Egyiptomban.

Nem Uszik lenne az első nagynevű ökölvívó az ukrán politikában, a szintén sokszoros világbajnok Vitalij Klicsko a főpolgármesteri tisztséget tölti be Kijevben. (via Unian)