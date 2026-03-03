Betiltotta Ukrajna térképét a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság

A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság megtiltotta az ukrán sportolóknak, hogy a március 6-án Olaszországban kezdődő téli játékokon az eredetileg bekészített formaruhájukat viseljék. Erről Valerij Szuskevics, a nemzeti paralimpiai bizottság elnöke beszélt az ukrán sajtónak.

A formaruhán Ukrajna térképe látható, az ország eredeti, nemzetközileg elismert határai között, vagyis nem csupán a 2022 februárjában indult orosz agresszió által elszakított területek szerepelnek rajta, hanem a 2014-ben annektált Krím-félsziget is. Szuskevics arról beszélt, hogy a bizottság ezt politikai állásfoglalásként értékelte. A tiltás miatt sürgősséggel új formaruhát kellett tervezni, készíttetni és a helyszínen tartózkodó csapat után szállíttatni, panaszolta a sportvezető.

Az egyenruhát Viktor Anyisimov divattervező tervezte, aki a csapat 2024-es nyári paralimpiai formaruháját is megalkotta.

Forrás: Szuszpilne

Az ukránok mindeközben külön is kifogásolják, hogy az eseményen orosz és fehérorosz parasportolók is szerepelhetnek, az oroszok a 2014-es szocsi játékok óta először tehetik ezt saját zászlajuk alatt.

A milánói-cortinai olimpiai játékokon korábban nagy port kavart, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megtiltotta a szkeletonos Vladiszlav Heraszkevicsnek, hogy olyan sisakban versenyezzen, amelyen a háború áldozatául esett ukrán sportolók arcképei voltak láthatók. „Én csak egy srác vagyok Kijevből, aki tisztelegni akart a megölt társai előtt, de nem hagyták” – mondta a 444-nek adott interjújában Heraszkevics.

A szkeletonost haladéktalanul magas kitüntetésben részesítette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Később felszólalhatott az ukrán parlamentben is. Beszédében egyebek közt szorgalmazta, hogy fosszák meg az Ukrajna hőse címétől minden idők legnevesebb ukrán sportolóját, Szerhij Bubkát. A legendás rúdugró a NOB tagjaként Heraszkevics szerint semmit sem tett az ukrán érdekek érvényesítéséért. A szkeletonos utóbb petíciót is indított ez ügyben. (via Kyiv Independent)