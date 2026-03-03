Elvi álláspontokról, energiaipari következményekről és magyar hadifoglyokról beszélgetett egymással Putyin és Orbán

Telefonon beszélt egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök – írja a Kreml honlapja. Hogy ki hívott kit, az nem derül ki a közleményből.

A beszélgetés tartalmáról sem írtak sokat.

Az orosz elnöki hivatal beszámolója szerint a felek „az orosz–magyar együttműködés aktuális témáit” vitatták meg, és a 2025. november 28-ai moszkvai találkozójuk alkalmával aláírt megállapodások eredményeit vették sorra. Beszéltek az Irán és a közel-keleti régió körül hirtelen kiélesedett helyzetről és annak lehetséges energiaipari következményeiről is.

Orbán és Putyin Moszkvában, 2025. november 28-án Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Az Ukrajna-kérdéssel kapcsolatban Vlagyimir Putyin kiemelte a magyar vezetés elvi, a konfliktus politikai-diplomáciai szintű rendezését célzó törekvéseket támogató álláspontját, valamint általában is a kiegyensúlyozott és szuverén politika követésének szándékát a nemzetközi ügyekben.

A beszámoló szerint szóba kerültek azok a magyar állampolgárok, akiket az ukrán fegyveres erőkbe soroztak be, és orosz fogságba estek.

Végül megállapodtak arról, hogy különböző szinteken folytatják a kapcsolattartást. (via HVG)