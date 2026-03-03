Két ismeretlen kiengedett tíz befogott vaddisznót a XII. kerületben

Valószínűleg nem tudta az a két ismeretlen, akik az egyik éjszaka odaléptek az egyik kihelyezett vaddisznócsapdához és kiengedték a bent raboskodó tíz vadállatot, hogy vadkamerák figyelik őket. Így készülhetett ez a fotó az esetről:

Kiengedés előtt Forrás: Hegyvidéki Önkormányzat

Meg ez is:

Kiengedés közben. Forrás: Hegyvidéki Önkormányzat

Az önkormányzat ezt írta: „Az egyik kihelyezett vadkamera felvételén az látszik, hogy az egyik éjszaka folyamán két ismeretlen személy egy már lezárt ketrecből 10 befogott vaddisznót szabadon enged. Ez a lépés szabályt sért, veszélybe sodorja a kerületben élőket, és hátráltatja a szakemberek munkáját is. Az önkormányzat feljelentést tesz az ügyben.”

A XII. kerületi önkormányzat tavaly október óta helyez ki újra csapdákat több ponton. Most azt írják: „újabb csapdákat láttunk el modern távvezérléssel és biztonsági kamerákkal, hogy még hatékonyabban és átláthatóbban tudjunk fellépni. Eddig összesen 106 vaddisznót fogtunk be.”

A vaddisznók megjelenése nem új keletű probléma, és nem kezelhető gyors, egyszeri megoldásokkal. A kerületben 2019 óta nem történt befogás, így több évnyi elmaradást kell pótolni.