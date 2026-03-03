Kikaphat-e a Fidesz, nyerhet-e Irán?

Jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb cikkeivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

IRÁN

Aki az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúját követné, annak itt a tudósításunk.

Izraeli bombázás Bejrútban Fotó: IBRAHIM AMRO/AFP

Izrael a Hezbollah rakétacsapásaira válaszul támadást indított Libanonban. Az iráni háború miatt kilőtt az olajár (a gázolaj ára is jelentősen nő), nem volt ilyen meredek emelkedés az Ukrajna elleni invázió kezdete óta.

Amerika és Izrael a háború első napjaiban olyan haditechnikai fölényben van Iránnal szemben, amilyet még nem nagyon láttunk, de egy elhúzódó háború kiegyenlítheti a feltételeket, mert még a világ legerősebb hadserege sem tüzelhet megállás nélkül, és az irániak is megtanulhatnak gyengébb pozícióból hatékonyan harcolni. Trump szerint a nagy csapás hamarosan jön.

Trump rezsimváltást akar, de katonák beküldése nélkül ezt nagyon nehéz elképzelni.

A Covid óta nem volt ekkora káosz a légiközlekedésben, mint most az iráni háború miatt.

Dróntámadás érte a ciprusi brit légibázist, ami akár Irán tartós célpontjává is válhat.

A kuvaiti légvédelem tévedésből lelőtt három amerikai gépet.

VÁLASZTÁS

Itt a 444-es Helyzet: van!-vita: Szily László szerint Orbán elkövette a legnagyobb hibáját, amikor figyelmen kívül hagyta a magyar választókat világpolitikai ambíciói miatt. Uj Péter ezzel szemben azt gondolja, az Orbán-rendszer jellegéből adódik, hogy nem veszíthetnek választáson.

Összesen több mint tíz órát interjúztunk három tiszás képviselőjelölttel és önkéntesekkel az ország három különböző pontján, hogy képet alkossunk arról, hol tart most a Tisza kampánya és hogyan telnek a jelöltek mindennapjai. Magyar Péter egy nap alatt négy városban lengette be a helyi fideszes vezetőknek az elszámoltatást és a börtönt.

Megtolták a kisebb pártok, tömegével adták le az ajánlóíveket: a Mi Hazánk listája biztos, a DK-nak is meglehet, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak még nagyon sokat kell dolgoznia érte.

A kormány hivatalosan is Zelenszkijre cserélte Sorost, saját farkába harapott a Fidesz debilkampánya.

Minden egyéni jelölt nyilvántartásba vételét megtámadja Zalában egy független jelölt, így a magáét is: Ferincz Jenő szerint illegitim az Alaptörvény, az egész magyar jogrendszer recseg-ropog, és a Kúria sem létezik.

BELFÖLD

Orbán Viktor szerint műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes, ezért felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat. Magyar Péter azt javasolta Orbánnak, nézzék meg közösen a Barátság kőolajvezetéket, a miniszterelnök erre azt reagálta, hogy szégyellje magát, aki ebből színjátékot csinál. Közben biztonsági kockázatott jelenthetett, hogy a kormány képeket posztolt a paksi atomerőműből. (Szijjártó Péter pedig bekérette az ukrán nagykövetet a „kényszersorozás” miatt).

Orbán Viktor miniszterelnök a százhalombattai kőolajfinomítóban 2026. február 28-án. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

Magyar Péternek azt mondta a legfőbb ügyész, hogy ha Völner szökni akarna, már megtette volna: a Tisza Párt elnöke Nagy Gábor Bálinttal találkozott, de Magyar szerint nem kapott érdemi válaszokat.

A rendőrség eddig 30 helyszínt, diszkókat, konditermet és kisállatkereskedést is bezáratott a drogtörvény miatt.

Tuzson Bence egy nappal azelőtt emelt a háromszorosára egy díjhoz járó pénzjutalmat, hogy kitüntette vele a bizalmasát.

Jámbor András javaslatával azonos tartalmú határozatot fogadott el a parlament fideszes többségű Külügyi Bizottsága a Beneš-dekrétumokról szóló szlovák törvényről.

Olyan részeg volt a súlyos testi sértéssel vádolt szentmártonkátai alpolgármester, hogy csak másnap lehetett kihallgatni.

Szántót vett épülő „kastélya” közelében Mészáros Lőrinc.

KÜLFÖLD

A brit királyi családnak ez nem Epstein-ügy, hanem András-ügy: a Crown készítői álmodni sem mertek olyat, ami most megtörtént András herceggel – az 1600-as évek óta nem történt hasonló a brit királyi családban, de akkor kivégezték a bűnöst, most a legrosszabb esetben csak egy életfogytiglani szabadságvesztés lehet a vége.

Fotó: Phil Noble/REUTERS