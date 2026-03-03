Kikaphat-e a Fidesz, nyerhet-e Irán?

Jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb cikkeivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Aki az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúját követné, annak itt a tudósításunk.
Izrael a Hezbollah rakétacsapásaira válaszul támadást indított Libanonban. Az iráni háború miatt kilőtt az olajár (a gázolaj ára is jelentősen nő), nem volt ilyen meredek emelkedés az Ukrajna elleni invázió kezdete óta.
Amerika és Izrael a háború első napjaiban olyan haditechnikai fölényben van Iránnal szemben, amilyet még nem nagyon láttunk, de egy elhúzódó háború kiegyenlítheti a feltételeket, mert még a világ legerősebb hadserege sem tüzelhet megállás nélkül, és az irániak is megtanulhatnak gyengébb pozícióból hatékonyan harcolni. Trump szerint a nagy csapás hamarosan jön.
Itt a 444-es Helyzet: van!-vita: Szily László szerint Orbán elkövette a legnagyobb hibáját, amikor figyelmen kívül hagyta a magyar választókat világpolitikai ambíciói miatt. Uj Péter ezzel szemben azt gondolja, az Orbán-rendszer jellegéből adódik, hogy nem veszíthetnek választáson.
Összesen több mint tíz órát interjúztunk három tiszás képviselőjelölttel és önkéntesekkel az ország három különböző pontján, hogy képet alkossunk arról, hol tart most a Tisza kampánya és hogyan telnek a jelöltek mindennapjai. Magyar Péter egy nap alatt négy városban lengette be a helyi fideszes vezetőknek az elszámoltatást és a börtönt.
Megtolták a kisebb pártok, tömegével adták le az ajánlóíveket: a Mi Hazánk listája biztos, a DK-nak is meglehet, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak még nagyon sokat kell dolgoznia érte.
Orbán Viktor szerint műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes, ezért felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat. Magyar Péter azt javasolta Orbánnak, nézzék meg közösen a Barátság kőolajvezetéket, a miniszterelnök erre azt reagálta, hogy szégyellje magát, aki ebből színjátékot csinál. Közben biztonsági kockázatott jelenthetett, hogy a kormány képeket posztolt a paksi atomerőműből. (Szijjártó Péter pedig bekérette az ukrán nagykövetet a „kényszersorozás” miatt).
Magyar Péternek azt mondta a legfőbb ügyész, hogy ha Völner szökni akarna, már megtette volna: a Tisza Párt elnöke Nagy Gábor Bálinttal találkozott, de Magyar szerint nem kapott érdemi válaszokat.
A brit királyi családnak ez nem Epstein-ügy, hanem András-ügy: a Crown készítői álmodni sem mertek olyat, ami most megtörtént András herceggel – az 1600-as évek óta nem történt hasonló a brit királyi családban, de akkor kivégezték a bűnöst, most a legrosszabb esetben csak egy életfogytiglani szabadságvesztés lehet a vége.
És kijött a legutóbbi Borízű Hang ingyenes verziója is.
Teheránból és más városokból is robbanásokról érkeztek jelentések. A támadásra az után került sor, hogy megfeneklettek az iráni nukleáris program korlátozását célzó támadások.
Emberek tömegei kezdtek el menekülni észak felé autóval és gyalog. A libanoni miniszterelnök elítélte, hogy a Hezbollah az állammal való egyeztetés nélkül bombázta Izraelt.
Nem volt ilyen meredek emelkedés az Ukrajna elleni invázió óta.
A benzin ára most nem nő, de a Holtankoljak.hu elemzése szerint az iráni háború miatt pillanatok alatt 600 forintra ugorhat.
Amerika és Izrael a háború első napjaiban olyan haditechnikai fölényben van Iránnal szemben, amilyet még nem nagyon láttunk. Egy elhúzódó háború azonban kiegyenlítheti a feltételeket, mert még a világ legerősebb hadserege sem tüzelhet megállás nélkül, és az irániak is megtanulhatnak gyengébb pozícióból hatékonyan harcolni.
Az elnök többször is beszélt a közel-keleti helyzetről, szerinte az amerikai–izraeli közös műveletet „az utolsó és legjobb esélynek” az iráni rezsim jelentette fenyegetés felszámolására.
Az Irán elleni amerikai-izraeli háború első szakasza a támadások szempontjából sikeres volt – kérdés, hogy mi következik ezután. Trump rezsimváltást akar, de katonák beküldése nélkül ezt nagyon nehéz elképzelni.
Újabb több száz járatot töröltek hétfőn, meghosszabbítva a globális légi közlekedésben kialakult káoszt, amelyben már több százezer utas rekedt külföldön.
„Az amerikaiak vadászgépeik nagy részét Ciprusra telepítették át. Támadásokat indítunk Ciprus ellen mindaddig, amíg az amerikaiak onnan is távozni nem kényszerülnek” – nyilatkozta egy iráni tábornok.
Sikerült katapultálni, de ha szerencséjük van, Donald Trumptól ma eldugják a távkapcsolót.
Szily László szerint Orbán elkövette a legnagyobb hibáját, amikor figyelmen kívül hagyta a magyar választókat világpolitikai ambíciói miatt. Uj Péter ezzel szemben azt gondolja, az Orbán-rendszer jellegéből adódik, hogy nem veszíthetnek választáson. Mindezt élőben vitatják meg.
Összesen több mint tíz órát interjúztunk három tiszás képviselőjelölttel és önkéntesekkel az ország három különböző pontján, hogy képet alkossunk arról, hol tart most a Tisza kampánya és hogyan telnek a jelöltek mindennapjai. A kampányfőnök azt mondta nekik: úgy kell hajtani, hogy április 12-én 7 órakor holtan essenek össze.
A Tisza Párt elnöke a korábban fideszes kerületekben összegyűlt tömegek előtt többször is megüzente a szabolcsi fideszes vezetőknek: „Vége van, elvtársak! Vagy ha úgy jobban értitek, tovarisi konyec!”
A Mi Hazánk listája biztos, a DK-nak is meglehet, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak még nagyon sokat kell dolgoznia érte.
Saját farkába harapott a Fidesz debilkampánya.
Ferincz Jenő szerint illegitim az Alaptörvény, az egész magyar jogrendszer recseg-ropog, és a Kúria sem létezik.
Felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat.
Orbán: szégyellje magát, aki ebből színjátékot csinál!
A kormány oldalára olyan, az atomerőmű belső tereit és dokumentumait is megmutató képek kerültek ki, amik speciális elemzéssel akár egy esetleges támadás előkészítéséhez is felhasználhatók lehetnek.
A külügyminiszter szerint újabb két magyar állampolgárságú férfit kényszersoroztak.
A Tisza Párt elnöke Nagy Gábor Bálinttal találkozott, de Magyar szerint nem kapott érdemi válaszokat.
A rendőrség szerint nem a szórakozóhelyeket büntetik a bezáratásukkal. A DELTA Program egyéves teljesítményének értékelőjén Horváth László drogügyi kormánybiztos drogliberalizációval vádolta a Tiszát, és az is kiderült, hogy a fogyasztók ellen indul a legtöbb eljárás.
Németh Balázs Sándor két pozícióban is segíti Tuzson munkáját, aki külföldi útjaira is magával viszi. Tavaly visszamenőleg megemelték a jövedelmét is.
A független képviselő még decemberben nyújtotta be javaslatát, melyet csak most vett napirendjére a bizottság. Jámbor szerint teljesen egyértelmű, azért jött ez a határozati javaslat, hogy beelőzzék az övét, és a saját határozatukat fogadják el.
A rendőrség azt írta, hogy egy 55 éves férfi szólalkozott össze egy 27 éves, helyi nővel, akit egy alkalommal megütött. A nő sérüléseit a mentők a helyszínen ellátták.
A szomszédos Szári utcában lakik öccse, János is.
A Crown készítői álmodni sem mertek olyat, ami most megtörtént András herceggel. Az 1600-as évek óta nem történt hasonló a brit királyi családban: akkor kivégezték a bűnöst, most a legrosszabb esetben csak egy életfogytiglani szabadságvesztés lehet a vége.
Jó-e bűnözőnek lenni? A fenntartható, környezettudatos drogkereskedelemért! Gödölyék, jerkék, ártányok. Kelet-európai identitásdrift Gogollal és Leonyid Brezsnyevvel. Csalódás Richard Bransonban. És a Mennyiségi Újságírás díjat kapja…