Kocsis Máté a kormánykritikus fiataloknak: Komám, még nem értékeled, de egy nagyon szerencsés korban éltél, amiért hálásnak kellene lenned a Jóistennek

„Nemrég azzal búcsúztam el a Fidesz utolsó frakcióülésén, hogy köszönetet mondtam, amiért két cikluson keresztül vezethettem a frakciót, és én lehettem a Fidesz Lendvai Ildikója. Amikor arról beszéltem, hogy Lendvai Ildikó az utolsó egy évében pártelnök is volt, a mellettem ülő Orbán Viktor azt mondta, ez most nem időszerű.”
Kocsis Máté azonnal megteremtette a haveri légkört a tabi lakossági fórumon. Amint szóhoz jutott Witzmann Mihály házigazda maratoni felvezetője után, egyből a bennfentes történettel indított. Miközben a fórum résztvevői Lendvai Ildikón nevettek, máris érezhették, hogy nem jöttek hiába. Lám, a Fidesz frakcióvezetője még új sztorikkal is készült nekik.
A vendég érezhetően megmozgatta a helyieket. Bár a fórumról csak egyszer posztolt Witzmann Mihály siófoki parlamenti képviselő, simán megtelt a rendezvényterem. Plusz székeket is hoztak be, de még így sem tudott mindenki leülni. Legalább kétszázan hallgatták a politikusokat a 4100 fős Somogy megyei kisvárosban. Igaz, hogy nem csak tabiak jöttek. Volt, aki Balatonszemesről, más Biatorbágyról érkezett.
