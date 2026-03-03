Magyarország térsége lehet az iráni konfliktus egyik nagy gazdasági vesztese egy globális nagybank előrejelzése szerint

A hétvégén kirobbant közel-keleti konfliktus a régió országaira is hatással lehet, több csatornán keresztül is rontja a gazdasági kilátásokat – írja hétfői elemzésében az ING Bank, amelyet a Portfolio idéz. A bank elemzése felhívja a figyelmet, hogy a legfontosabb kérdés az, meddig tart a konfliktus és hova eszkalálódik majd.

A legszámottevőbb tényező az energiaárak emelkedése. Az iráni háború hétfő reggelre rögtön az egekbe lőtte az olaj és a földgáz árát. A Brent olaj hordónkénti ára majdnem 8%-kal ugrott meg, így a 80 dolláros lélektani határt közelíti, míg a holland tőzsdén a TTF földgázjegyzés 25%-kal emelkedett – írja a lap.

Ami a várakozásokat illeti: Az ING Bank friss elemzése szerint tartós konfliktus esetén a Brent olaj tekintetében első lépcsőben 80-90 dollár közötti árfolyamra számítanak, de akár a 100 dolláros olajár is eljöhet, a legrosszabb forgatókönyv esetén pedig 140 dollárig is rakétázhat a világpiaci ár, ha komolyabb fennakadások lesznek a szállításokban.

Ezzel úgy lehet számolni, hogy tíz százalékos tartós áremelkedés Romániában 0,5 százalékkal, Magyarországon pedig 0,45 százalékkal emelheti meg az inflációt. A magyar infláció esetében kiemelik, hogy hazánk erősen kitett az importnak, és amúgy is várható kilengés a forint árfolyamában.

Utóbbira, a forint árfolyamának kiugrására mutat az is, hogy ebben a helyzetben a globális kockázatvállalási hajlandóság gyengülése a feltörekvő piacon éreztetheti hatását. Ez egy bonyolultabb gazdasági faktornak is köszönhető, melynek lényege, hogy az elmúlt egy évben nagyon komoly carry trade-pozíciók épültek fel a magyar deviza mellett. Ebben a magas kamat mellett a közelgő parlamenti választásokkal kapcsolatos várakozások játszhattak szerepet, azonban ezek a pozíciók most nyomás alá kerülhetnek, így újra 380 fölé gyengülhet vissza a forint az euróval szemben – írja a Bank elemzése. És ebben nincs messze a valóságtól. A 384-es szintet már kedden elérte a forint az euróval szemben.

Mindezek hatással lehetnek a régió jegybankjainak döntéseire. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a múlt héten közel másfél év után csökkentette az alapkamatot 6,25%-ra, akkor még az elemzők márciusban újabb lazításra számítottak. A következő kamatdöntő ülésig még van három hét, azonban az ING szerint a várhatóan gyengébb forint és magasabb energiaárak ezt megtorpedózhatják.