Megkérdeztük Tuzson Bencét, mit üzen a gödi gyár miatt aggódó választóknak

  • A Telex februári tényfeltárása szerint Rogán Antal miniszter a titkosszolgálatot is ráküldte a gödi Samsung-gyárra, hogy a szennyezések és mérgezések ügyében lássák a valós helyzetet.
  • A cikk szerint Tuzson Bence is azért lobbizott, hogy a gyár a szabálytalanságok ellenére tovább működhessen.
  • A kormány tagadásban van, de egyre több volt dolgozó állítja, a cég trükközött a mérésekkel, súlyosan veszélyeztető környezetben dolgoztak, és az elmúlt években veszélyes anyagok kerülhettek ki a gyárból a környezetbe.
  • A Katasztrófavédelem megerősítette, hogy valóban szállítottak ki akkumulátorgyártáshoz szükséges anyagokat a gyár területéről külső raktárakba, amiért büntetést is kiszabtak. Erről Magyar Péternek beszélt egy korábbi alvállalkozó, az ügyben nyomozás is indult.
  • Tuzson Bence eddig nem szólalt meg az ügyben, ezért a kampánykörútján, Csömörön próbáltuk válaszra bírni.
