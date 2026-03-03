Megnyekkent a forint az iráni háború miatt, 4-6 forintot drágult reggel óta az euró és a dollár

Reggel óta csaknem 6 forinttal lett drágább a dollár, a cikk írásakor 331 forint közelében járt az árfolyama a devizapiacokon. Az euró ára több mint 4 forinttal 384 forint fölé emelkedett.

Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

Az előző napon 325 forint közelében zárt a dollárárfolyamon, majd kedd hajnalban még 324,5 forint alatt is volt a dollár ára. Innen kezdődött délelőtt az intenzív forintgyengülés, és 330,88 forintig drágult a dollár. A háború kirobbanása előtt, múlt pénteken még 318 forint alatt volt az árfolyam, azóta a dollárral szemben csaknem 4 százalékos volt a forint gyengülése, amiből ma reggel óta 1,8 százalék jött össze.

Az euró ma kisebb mértékben erősödött, a cikk írásakor csaknem 1,2 százalékkal volt drágább a hétfői zéróáránál. Az eddigi napi csúcsa 384,92 forint volt, míg hétfőn még 380 forint alatti szinteken kereskedtek vele, múlt pénteken pedig 375 forint közelében is járt az árfolyam.

Az elemzők szerint a forint árfolyamát egyfelől a gázárak brutális emelkedése gyengíti: a hétfői 50 százalékos ugrás után kedden tovább emelkedett a földgáz világpiaci ára, az európai jegyzés ismét 50 euró fölé került, mivel a befektetők attól tartanak, hogy a közel-keleti háború komoly termelési és szállítási fennakadásokat okozhat, írja a Portfólió. Nyilván nem tett jót a forintnak a kedd reggel megjelent részletes GDP-adat sem, ami alapján a gazdaság tavaly is csak stagnált, és az év végén sem jött el a növekedési fordulat.

Mindeközben a gyengülő forint feltehetően tovább löki majd felfelé az üzemanyagárakat, holott azok már most is intenzíven drágulnak: a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára a ma bejelentett emeléssel együtt 29 forintot nő múlt hétfő óta, míg a benzin nagykereskedelmi ára 15 forinttal növekedhet bő egy hét alatt.