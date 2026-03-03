Negyedik napja tart az újabb háború a Közel-Keleten, Trump szerint „a java még hátravan”

Pontosabban azt mondta az amerikai elnök a CNN-nek, hogy „a nagy hullám” még csak most jön, vagyis ennél is keményebb csapásokkal fenyegette Iránt. Sőt, úgy fogalmazott az interjúban, hogy:

„Szétverjük őket.”

„Úgy gondolom, hogy nagyon jól haladunk. Nagyon erősek vagyunk. A világ legjobb hadseregével rendelkezünk, és használjuk is.”

Arról, hogy meddig tarthat a háború a Közel-Keleten, Trump azt mondta: „Nem szeretném, ha túl sokáig tartana. Mindig azt gondoltam, hogy négy hétig fog tartani. És egy kicsit előrébb vagyunk a tervhez képest.”

A kérdésre, hogy az Egyesült Államok a katonai támadáson túl tesz-e valamit azért, hogy az iráni nép visszaszerezze az irányítást az ország felett a rezsimtől, Trump azt válaszolta: „Igen.” Majd hozzátette: „De jelenleg azt szeretnénk, ha mindenki otthon maradna. Odakint nem biztonságos.” Ezután közölte, hogy a helyzet még ennél is rosszabb lesz, amikor elmondta: „Még el sem kezdtük őket keményen ütni. A nagy hullám még nem is jött el. A nagy hullám hamarosan érkezik.”

Azt is elmondta, „meglepődtek” Irán válaszlépésein, hogy megtámadta a régió országait: Bahreint, Jordániát, Kuvaitot, Katart és az Egyesült Arab Emírségeket. „Meglepődtünk” – mondta Trump, aki azzal folytatta, közölte az érintett országokkal, hogy: „Majd mi elintézzük”.

Trump beszélt arról is, hogy most nem tudni, ki vezeti az országot. „Ők sem tudják, ki vezeti őket most. 49 iráni vezetőt likvidáltunk.”

