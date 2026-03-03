Élő

Negyedik napja tart az újabb háború a Közel-Keleten, Trump szerint „a java még hátravan”

  • Az Egyesült Államok és Izrael szombaton megtámadta Iránt, Ali Hámenei ajatollah azonnal meghalt, Donald Trump rezsimváltást akar.
  • Irán válaszul több ország ellen is támadásokat indított, amerikai bázisokat is célozva.
  • 4000 magyar kért konzuli védelmet a Közel-Keleten.
  • Ez a negyedik nap.
13 poszt

Az izraeli katonák már Dél-Libanonban vannak

Az izraeli hadsereg további katonákat küldött Dél-Libanonba az Izraeli Védelmi Erők azon erőfeszítéseinek részeként, hogy biztonságot nyújtson Észak-Izrael lakosainak – közölte az IDF. A Guardian azt írja, a hadsereg szóvivője egy online sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a katonák „csak a határvidéken tartózkodnak, védekező pozícióban, hogy megakadályozzák a civilek és a stratégiailag fontos pontok elleni támadásokat”.

Szijjártó szerint már több magyar el tudta hagyni az Egyesült Arab Emírségeket

A magyar külügyminiszter Facebookon közölte, hogy korlátozottan, de megindult a forgalom az Egyesült Arab Emírségek repülőtereiről, és a Flydubai délután már Magyarországra is járatot indít.

„A légterek többsége továbbra is zárva van, a Qatar Airways továbbra sem tud információt adni az újraindulásról, viszont jó hír, hogy az Egyesült Arab Emirátusok repülőtereiről – még ha korlátozottan is, de – megindult a forgalom. A Flydubai mai menetrendjében kora délutáni indulással már budapesti járat is szerepel, mellyel a már jeggyel rendelkező utasokat szándékoznak hazahozni. Az Emirates is elkezdett járatokat teljesíteni, több magyar állampolgár el is utazott különböző európai célállomások felé” – közölte Szijjártó Péter.

Kedd reggeli képek Bejrútból és Teheránból

Miután az izraeli légierő bejelentette, hogy egyszerre támadja a libanoni és az iráni fővárost.

Teherán
Fotó: ATTA KENARE/AFP
Bejrút
Fotó: IBRAHIM AMRO/AFP
Bejrút
Fotó: -/AFP
Bejrút
Fotó: -/AFP

Dróntámadás érte az amerikai nagykövetséget Rijádban

Szaúd-Arábia védelmi minisztériuma megerősítette, hogy éjjel két drón támadta meg az amerikai nagykövetséget Rijádban, a támadás tüzet és kisebb anyagi károkat okozott az épületben.

Minden amerikainak el kell hagynia Jordániát, Bahreint és Irakot

X-en közölték, hogy az Egyesült Államok elrendelte „a nem vészhelyzeti” kormányzati személyzet és családtagjaik távozását Jordániából, Bahreinből és Irakból.

Trump szerint annyi fegyverük van, hogy a háború akár „örökké is tarthatna”

Donald Trump a Truth Socialön biztosított arról mindenkit, hogy az Egyesült Államoknak annyi fegyvere van, hogy a háború akár „örökké is tarthatna”.

„Az Egyesült Államok lőszer-készletei soha nem voltak nagyobbak vagy jobbak, ahogy ma nekem is elmondták, gyakorlatilag korlátlan mennyiségű ilyen fegyver áll rendelkezésünkre” – közölte Trump, aki szerint „az Egyesült Államok felkészült, és készen áll a NAGY GYŐZELEMRE!!!”

Fotó: SAUL LOEB/AFP

Mindeközben Tucker Carlson szerint szólni kéne Izraelnek, hogy most nem ők a főnökök

A konzervatív médiaszemélyiség, Tucker Carlson is fontosnak érezte, hogy megnyilvánuljon, szerinte „az Egyesült Államoknak most azt kell mondania Izrael kormányának, hogy »nem ti vagytok a főnökök«. Egyetlen kormány sem fizetett magasabb árat a megalkuvásért, mint a jelenlegi kormány.” Szerinte Benjamin Netanjahút kordában kéne tartani.

Ehhez gyorsan hozzátette: „Sajnálom, ez nem antiszemitizmus. Ez egy olyan államfő, akinek döntései amerikaiak halálát okozzák, és hatással vannak a világ történelmére és sorsára, de az Egyesült Államok jövőjére is” – mondta Carlson.

A New York Times szerint Carlson, aki igen közel áll Trumphoz, a katonai akció ellen lobbizott, és többször is találkozott Trumppal a Fehér Házban, hogy lebeszélje őt a támadásról. A BBC azt írja, több amerikai vezető, köztük Mike Johnson, a képviselőház elnöke is „megelőző” intézkedésként védte Washington lépéseit, mert tudták, hogy Izrael támadni fog.

Az Egyesült Arab Emírségekben rekedt turistákat kis számú evakuáló gépekkel kezdték elszállítani

A Guardian azt írja, az Etihad Airways és Emirates légitársaságok, valamint a fapados FlyDubai Abu Dhabiban és Dubaiban korlátozott számú járatot indítanak, hogy az ott rekedt turisták elhagyhassák a térséget. Szombat óta legalább 11 ezer járatot töröltek, ami a Közel-Keletre vagy onnan indult volna, ez több mint egymillió utast érintett.

Az utazási káosz várhatóan továbbra is fennmarad, Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt mondta, a konfliktus tervei szerint várhatóan négy-öt hétig tart, de ebben az is bőven benne van, hogy tovább is elhúzódik.

Hétfőn késő este az amerikai külügyminisztérium felszólította az amerikaiakat, hogy a fokozódó konfliktus miatt azonnal hagyják el Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab Emírségeket és a régió országait.

Trump szerint „a java még hátravan”

Pontosabban azt mondta az amerikai elnök a CNN-nek, hogy „a nagy hullám” még csak most jön, vagyis ennél is keményebb csapásokkal fenyegette Iránt. Sőt, úgy fogalmazott az interjúban, hogy:

„Szétverjük őket.”

„Úgy gondolom, hogy nagyon jól haladunk. Nagyon erősek vagyunk. A világ legjobb hadseregével rendelkezünk, és használjuk is.”

Arról, hogy meddig tarthat a háború a Közel-Keleten, Trump azt mondta: „Nem szeretném, ha túl sokáig tartana. Mindig azt gondoltam, hogy négy hétig fog tartani. És egy kicsit előrébb vagyunk a tervhez képest.”

A kérdésre, hogy az Egyesült Államok a katonai támadáson túl tesz-e valamit azért, hogy az iráni nép visszaszerezze az irányítást az ország felett a rezsimtől, Trump azt válaszolta: „Igen.” Majd hozzátette: „De jelenleg azt szeretnénk, ha mindenki otthon maradna. Odakint nem biztonságos.” Ezután közölte, hogy a helyzet még ennél is rosszabb lesz, amikor elmondta: „Még el sem kezdtük őket keményen ütni. A nagy hullám még nem is jött el. A nagy hullám hamarosan érkezik.”

Azt is elmondta, „meglepődtek” Irán válaszlépésein, hogy megtámadta a régió országait: Bahreint, Jordániát, Kuvaitot, Katart és az Egyesült Arab Emírségeket. „Meglepődtünk” – mondta Trump, aki azzal folytatta, közölte az érintett országokkal, hogy: „Majd mi elintézzük”.

Trump beszélt arról is, hogy most nem tudni, ki vezeti az országot. „Ők sem tudják, ki vezeti őket most. 49 iráni vezetőt likvidáltunk.”

„Az Egyesült Államok nem fog újabb többéves konfliktusba keveredni”

Ezt JD Vance, amerikai alelnök mondta a Foxnak adott interjújában. Szerinte nem fog ez évekig elhúzódni, azt mondta, Donald Trumpnak, vagyis az amerikai elnöknek egyértelmű a célja: biztosítani, hogy Irán „soha ne szerezhessen nukleáris fegyvert”.

„Az elnök úgy döntött, hogy második ciklusának első három-négy évében nemcsak megóvni akarja az országot az iráni atomfegyverektől, de azt is biztosítani akarja, hogy Irán soha ne szerezhessen atomfegyvert, ehhez pedig alapvetően az iráni rezsim gondolkodásmódjának megváltozására van szükség” – mondta Vance, aki szerint „kizárt, hogy Donald Trump hagyná, hogy az ország több évig tartó konfliktusba keveredjen... nem fogunk belekeveredni olyan problémákba, mint Irakban és Afganisztánban.”

Forrás

Izrael evakuálásokat rendel el Libanonban

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) figyelmeztetése szerint aki Bejrút déli külvárosában és a környékbeli falvakban tartózkodik, az veszélyben van. „A biztonságuk érdekében azonnal evakuálni kell otthonaikat” – közölte az IDF szóvivője, miután a BBC beszámolója szerint sűrű fekete füstfelhők jelentek meg a kora reggeli bejrúti égbolton.

Az iráni állami média szerint Bahreinben megsemmisült az amerikai légitámaszpont

A hírek szerint egy iráni támadás megsemmisítette az amerikai légitámaszpontot Bahreinben: az iráni Forradalmi Gárdához tartozó hírügynökség által közzétett felvételek szerint rakéták csapódtak be az amerikai parancsnokság épületeibe Bahrein Sheikh Isa régiójában, a rakéták üzemanyagtartályok robbanását okozták.

A BBC szerint az Egyesült Államok még nem kommentálta ezt a jelentést, de úgy tudni, valóban lehetett látni, hogy füst gomolyog az amerikaiak által működtetett haditengerészeti bázisnál Bahreinben.

Az amerikai külügyminisztérium már elrendelte, hogy az amerikai állampolgárok azonnal hagyják el Bahreint, illetve egy tucat másik közel-keleti országot.

Eddig történt

  • Izrael és az Egyesült Államok szombaton megtámadta Iránt.
  • A támadásra az után került sor, hogy megfeneklettek az iráni nukleáris program korlátozását célzó tárgyalások.
  • A teheráni rezidenciájában érte a légitámadás a 86 éves Ali Hámenei ajatollahot, akit holtan húztak ki a romok alól.
  • Trump rezsimváltást akar, megadásra szólította fel az iráni vezetést. Cserébe amnesztiát ígér.
  • Irán válaszul több ország ellen is támadásokat indított, amerikai bázisokat is célozva.
  • 4000 magyar kért konzuli védelmet a Közel-Keleten.
  • Az előző percről percre közvetítésünket ide kattintva lehet olvasni.

külföld Egyesült Államok Izrael háború Irán