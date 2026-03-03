Orbán, Lázár és Szijjártó együtt nyomja le, amit Magyar egyedül

Gőzerővel járja az országot Orbán Viktor és Lázár János, a duóhoz becsatlakozott Szijjártó Péter is. Magyar Péter is rákapcsolt, február 16-tól kezdett a legújabb országjárásába. Kimondott cél, hogy minden választókerületbe eljussanak.

Térképen mutatjuk, hol járt már a Fidesz triója és Magyar Péter azóta, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök január 13-án hivatalossá tette a választás időpontját.

Narancssárgával jelöltük azokat a választókerületeket, ahol csak Orbán, Lázár vagy Szijjártó járt, zölddel, ahol csak Magyar. A bordó szín azt jelenti, hogy a választókerület valamelyik településén fideszes szereplő és a Tisza elnöke is kampányolt már.

A választókerületre kattintva látszik a helyszín, az időpont, és az is, kik ott a fontosabb jelöltek.

Szokatlanul hamar szállt be Orbán

A korábbi választásokhoz képest nagyon hamar szállt be a kampányba Orbán Viktor. Míg a 2022-es választás előtt Rogán Antal kapott teljhatalmat a kampány levezénylésére – Orbán a minisztereket is neki rendelte alá -, addig a mostanit Orbán saját kezűleg irányítja. (Elég izgalmas ehhez hozzáolvasni Rényi Pál Dániel korábbi cikkét a 2002-es választásokról, ahol Orbán a vesztes első forduló után szintén magához ragadta a kampány irányítását.)

Orbán már tavaly tavasszal magához vonta a feladatokat, sorra adta az interjúkat, terjeszkedtek a digitális térben, augusztusban posztolta a „győzelmi tervet” Horvátországból (ahová kollégái magángépen kísérték, állítólag saját fizetésükből), nem sokkal később pedig el is kezdte járni az országot.

Persze nem olyan intenzitással, mint most, de már ez is meglepő volt ahhoz képest, hogy a korábbi választásokon tényleg csak a hajrában szállt be. A 2022. áprilisi választás előtt három hónappal például még csak videókat posztoltak, amint titokban látogatja a jelölteket, a 2024-es EP- és önkormányzati választás előtt pedig bő két hónappal „rúgta be a kampányt” egy magtárban.

Most viszont a Digitális Polgári Kör találkozója után jött a Harcosok Klubja edzőtábora, majd indultak a „háborúellenes gyűlések”, vagyis a DPK-rendezvénynek álcázott Fidesz nagygyűlések. Az elsőt 2025 novemberében tartották Győrben, majd lendületből lenyomtak még négyet december végéig.

Egy rövid szünet után január 7-én indultak újra a gyűlések, csaknem minden szombat délelőtt tartanak ilyet március 7-ig. Az utolsó bő egy hónapban valószínűleg ennél sűrűbb programra lesz szükség.

Orbán mellett a kampány másik arca Lázár János a folyamatos Lázárinfókkal, és nemrég becsatlakozott hozzájuk Szijjártó Péter is.

Orbán kiposztolta a csapatot Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A külügyminiszter eddig három helyen bukkant fel, a fórumait eddig nem hirdette meg előre, arról inkább a helyi fideszes jelöltek posztjaiból vagy meghívóiból lehet értesülni.

Orbán január 13. és február 28. között 15 városban tűnt fel a nyilvános posztjai alapján, beleértve a DPK-rendezvényeket is. Vasárnap szünetet tartott, hétfőn pedig Lázár Jánossal ment Sopronba.

Az első klasszikus kampányrendezvénye Mártélyon volt február 2-án, ahol szintén Lázár Jánossal közösen toppant be Czibrus Gábor fórumára. Előtte Mórahalmon járt, ahol helyi vállalkozókkal, termelőkkel és a polgármesterrel találkozott, de ezt a jellege miatt nem vettük fel a listánkra. Lázár közben 13 településen tartott Lázárinfót is, amit a kampányhajrára átszabnak.

Magyar legfontosabb országjárása

A Tisza elnöke több körben járta már az országot, a nyarat sem hagyta ki. Az első DKP-rendezvényekre még ráhirdetett tiszás gyűléseket, majd taktikát váltott, és a Fidesz helyszíneitől függetlenül szervezte az akcióit.

A mostani országjárása február 16-án indult Mezőkövesden. Eleinte napi 2 helyszínen jelent meg, most viszont már 4 a jellemző.

Magyar az egyik helyszínen február 24-én. Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Magyar országjárásának is változott a formátuma: az előző körben még lehetett a fórum közben kérdezni, most viszont ő és a jelölt kiáll a színpadra, majd az egy órás beszéd után megy is tovább. Az a célja, hogy a kampány végére minden egyéni választókerületbe eljusson. (Címlapi kép: Németh Dóra.)