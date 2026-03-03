Orbán Viktor reagált Volodimir Zelenszkij barátságos kijelentéseire: Micsoda arcátlanság!

„Zelenszkij elnök a tegnapi napon cinikus válaszokat adott a felszólításainkra. Azt akarja, hogy legyünk hálásak Ukrajnának, miközben elzárta a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket. Micsoda arcátlanság!”

Ezzel reagált a közösségi oldalán Orbán Viktor az ukrán elnök kijelentéseire, aki hétfőn este – mint arról a 444 is beszámolt – a Barátság kőolajvezeték újraindításáról azt mondta: „Senkinek nem áll szándékában hozzásegíteni Oroszországot ahhoz, hogy a kőolaj tranzitján pénzt keressen, és abból fedezze az Ukrajna elleni háború folytatását.” Hozzátette: „Műholdról a technikai tartályokat lehet látni, egy nagy tartályt, amely szét van szakítva, ez az, amit látni lehet. Az irányítóközpontot nem lehet műholdról látni. A csővezeték a föld alatt van. Hogyan láthatná Orbán a föld alatt, hogy mi történik a csővel?”

Emellett kiemelte, hogy miután az ukrán szakemberek helyreállították a vezetéket, újabb harci helyzet alakult ki, amelyben emberek sebesültek meg. Így fogalmazott: „Hallott bárki is Orbántól vagy Ficótól olyat, hogy nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának, vagy hogy nagyon sajnáljuk a sérültek családjait, hozzátartozóit? Egyetlen szó sem hangzott el azon kívül, hogy mi ismét tartozunk nekik.”

Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij a 2024. juniusi EU-csúcson Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Orbán hétfőn reggel közölte, a rendelkezésükre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján a Barátság kőolajvezeték működőképes. A nap folyamán közzé is tett olyan műholdfelvételeket, amelyek állítása szerint az igazát bizonyítják. „Zelenszkij elnök zsarolás helyett azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra!” – írta akkor a közösségi oldalán.

Majd kedden Zelenszkij reakcióiból azt a következtetést vonta le, hogy az ukrán elnöknek nem áll szándékában újra megnyitni a vezetéket, „annak ellenére sem, hogy az Európai Unióval kötött megállapodásai erre kötelezik”. Ezért Orbán úgy döntött, levélben tájékoztatja Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét a helyzetről. „Egyúttal felszólítottam elnök asszonyt, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság vezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik. Ameddig Zelenszkij elnök nem tér vissza a józan ész és a normalitás talajára, addig egyetlen Ukrajna számára kedvező döntést sem fogunk támogatni” – közölte Orbán.