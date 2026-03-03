Orbán Viktornak kell noszogatnia a Harcosok Klubja tagjait, hogy legyenek szívesek napi tíz percet a kampánnyal foglalkozni

Tavaly májusban ezzel a szöveggel indította el a Harcosok Klubja nevű aktivista csoportját Orbán Viktor: „Az a kérésem, hogy egy héten belül mindenki hozzon még egy embert! Hozzatok még egy harcost! Egy héten belül mindenki keressen meg, és léptessen be egy új klubtagot! Figyeljetek: csak harcosokat hozhattok! Bámészkodókra nincs szükség, azok csak láb alatt vannak, amikor melózni kell.”

Hogy valami porszem került a gépezetbe, az már akkor világos lett, amikor kiderült, hogy a pedofil kegyelmi botrányban megrengett Fidesz soraiba a Harcosok Klubja nyitó rendezvényén is bekerült egy elítélt pedofil. Mindenesetre akkor az volt a kijelentése Orbánnak, hogy januárra százezer tagja lesz a legrátermettebb Facebook-kommentelőkből álló csapatnak.

Most 58 900 tagja van a csoportnak, és a miniszterelnök legutóbbi posztja mintha nem arról árulkodna, hogy olyan magabiztosak. „Felhívással fordulok a Harcosok Klubja csoportjához és tagjaihoz. 40 napos kihívás a haza becsületéért!” – kezdi Orbán és eddig még rendben is van a dolog. Zelenszkij, olajvezeték, beszólogatás Ukrajnának – ebben sincs meglepő. Majd rátér a lényegre:

„Tudom, hogy a mi jobboldali világunktól távol áll az a gyalázkodás és félelemkeltés, amivel nap mint nap szembe kell néznünk a digitális térben. Kinek van kedve újra és újra megmártózni a baloldali gyűlölet mocsarában. Most viszont kritikus időket élünk. Ezért félre kell tennünk a fenntartásainkat. A következő 40 napban dől el az ország sorsa. Ezért arra kérek mindenkit, hogy április 12-éig szánjon minden nap tíz percet az életéből a haza szolgálatára.”

A teljes poszt így néz ki:

Hogy miért fura ez a bejegyzés, azt jól leírják szintén a miniszterelnök korábbi szavai, amelyben megmagyarázta a különbséget a Harcosok Klubja és a digitális polgári körök között: „A tiszás digitális agresszió ellen korábban már létrehoztuk a Harcosok Klubját, és ez fontos, de nem mindenkinek való a harc. Van, akinek kifejezetten elege van a konfliktusokból. Ezért kell egy hely, egy tér azoknak is, akik nem akarnak részt venni direkt politikai csatákban, de részt akarnak venni az országépítésben. Kell egy tér, egy támasz, kell a politikai és közösségi védelem, kell sok digitális polgári kör.”

Ám ezek szerint a HK-sokat – akiknek ugye külön edzőtáborokat is szerveztek – is úgy kell noszogatni, hogy végezzék el a kampánymunkát.