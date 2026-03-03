Összeállt a Tisza országos listája

Magyar Péter Rost Andrea Gajdos László Forsthoffer Ágnes Kapitány István

Az első öt helyen szereplő nevet a Tisza elnöke, Magyar Péter tette közzé Facebookon, különösebb kommentár nélkül. Magyar Péter Budapesten, a Hegyvidéken, Rost Andrea Szolnokon, Gajdos László Nyíregyházán, Forsthoffer Ágnes Balatonfüreden indul egyéniben.

A 199 fős parlamentbe 106-an egyéni választókerületből jutnak be, a maradék 93 helyet osztják szét a pártok között a szavazatok arányában, ehhez kell egy országos lista, amiről bejutnak a jelöltek.

A Tisza egyéni jelöltjeit még novemberben jelentették be, a párt összes ismert jelöltje mandátumot szerzett: Tarr Zoltán, Tanács Zoltán, Porcher Áron és Velkey György László a fővárosban, Nagy Ervin a dunaújvárosi körzetben, Bóna Szabolcs a csornaiban, Ruszin-Szendi Romulusz a hajdúszoboszlóiban, Göröghné Bocskai Éva hajdúböszörményi polgármester a hajdúböszörményiben, Rost Andrea a szolnokiban, Radnai Márk az esztergomiban, Tárkányi Zsolt az egyik debreceniben, Bujdosó Andrea a pilisvörösváriban, Forsthoffer Ágnes a balatonfürediben.

Az első ötbe most az ismertebb nevek közül nem került be Radnai Márk és Tarr Zoltán, de még Orbán Anita sem.

A Fidesz országos listáján az első öt helyen Orbán Viktor, Semjén Zsolt, Kövér László, Gál Kinga és Szentkirályi Alexandra állnak.