Simonka György indul a választáson Dél-Békésben

POLITIKA

Simonka György legfrissebb posztjában arról utal, hogy hamar elfogyott a száz darab ajánlóív, amellyel megkezdte az aláírás-gyűjtését, hogy elindulhasson Dél-Békésben, a megye 04-es számú egyéni választókerületében. Ha pedig péntekig összegyűjti az 500 ajánlást, hivatalosan is jelöltté válik.

„Az eddig sem volt kérdés, hogy a Dél-Békésiek változásért kiáltanak, de most már az sem kérdés, hogy emlékeznek még az itt élő emberek arra az időszakra, amikor az én képviselőségem idején még volt jövőkép a térségben” –írja Simonka.

Simonka költségvetési csalási ügye lassan 6 éve húzódik, bűnszervezetben elkövetett, 1,4 milliárdos károkozással vádolják. 2024-ben Pusztaottlaka polgármesterének választották, és korábban is azt nyilatkozta, hogy a 2026-os választáson is elindul. Az orosházai viszonyokról nemrég riportoztunk. Simonka legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy kommentben vádolta magát hivatali visszaéléssel és befolyással üzérkedéssel.

