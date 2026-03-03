Zelenszkij: Hogyan láthatná Orbán a föld alatt, hogy mi történik a csővel?

„Senkinek nem áll szándékában hozzásegíteni Oroszországot ahhoz, hogy a kőolaj tranzitján pénzt keressen, és abból fedezze az Ukrajna elleni háború folytatását” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az MTI összefoglalója szerint az orosz támadásban megrongálódott Barátság kőolajvezeték helyreállításának késlekedése miatt Kijevet ért magyar és szlovák kormányzati bírálatokra vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva.

„Műholdról a technikai tartályokat lehet látni, egy nagy tartályt, amely szét van szakítva, ez az, amit látni lehet. Az irányítóközpontot nem lehet műholdról látni. A csővezeték a föld alatt van. Hogyan láthatná Orbán a föld alatt, hogy mi történik a csővel? Ezen meglepődöm, de mindenesetre minden előfordulhat” – jegyezte meg Zelenszkij.

Emlékeztetett arra, hogy múlt pénteken telefonon beszélt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, akit arra kért, látogasson el Ukrajnába, ahol minden kérdést megvitathatnak. „Ő azt mondta, hogy egyszerűen csak a helyreállítás dátumát szeretnék tudni. Én erre azt válaszoltam: nézze, először is, ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt megtenni, akkor én megkérdeztem: mit megtenni? Az orosz kőolaj tranzitját? Egyszerűen az orosz kőolaj tranzitját, hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán az idei háborúra költsék? Erre senkinek sincs szándéka” – mondta az ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij Kijevben, 2026. február 25-én Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Közölte, hogy Kijev Európával is egyeztet a kérdésben. „Ha az európai vezetők arra kérnek bennünket, hogy ezt tegyük meg, akkor meg kell értenünk: mi az ára ennek” – tette hozzá.

Zelenszkij szavai szerint az első csapás után, amely ezt a kőolajvezetéket érte, az ukrán szakemberek mindent helyreállítottak. „Egyetlen felhívás sem hangzott el az oroszok felé, hogy ne támadják ezt a vezetéket. Ugyanakkor nyilvános felhívások voltak Ukrajna felé, mintha ettől függne Magyarország és Szlovákia energiabiztonsága” – nehezményezte.

Kiemelte, hogy miután az ukrán szakemberek helyreállították a vezetéket, újabb harci helyzet alakult ki, amelyben emberek sebesültek meg. „Hallott bárki is Orbántól vagy Ficótól olyat, hogy nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának, vagy hogy nagyon sajnáljuk a sérültek családjait, hozzátartozóit? Egyetlen szó sem hangzott el azon kívül, hogy mi ismét tartozunk nekik. Azt kérdeztem: mi az ára ennek? Ezt az európai vezetőknek is mondtam. Embereknek kell meghalniuk? Mit akarnak? Hogy blokkoljanak minket, és továbbra is mindent blokkolni fognak Ukrajnának? És mit jelent az, hogy mindent? A 90 milliárd eurót, a szankciós csomagot, a klasztereket, Ukrajna útját az Európai Unióba. Tehát semmiféle visszacsatolás nincs” – érvelt az elnök.

Elmondása szerint azt mondta Ficónak: „Látod, mennyi kihívás van? Meghívlak benneteket, gyertek el Ukrajnába. Megértett engem, és azt mondta: rendben, akkor mi a helyzet a dátumokkal? Azt válaszoltam: bármelyik dátum megfelel. A hívásom után a diplomaták március 6–9. közötti időpontokat javasoltak.”

Zelenszkij közölte, a médiából értesült arról, hogy a szlovák fél más országban kíván találkozni vele. „Melyik országban kellene Ficóval találkoznom? Mit jelent ez? Hol halad a Barátság kőolajvezeték? Hol van ez a vezeték? Franciaországban? Németországban? Mongóliában? Hol? Ukrajnában. Meghívtam őt, mire megerősítette, hogy eljön” – zárta válaszát az ukrán elnök az MTI összefoglalója szerint.

„A rendelkezésünkre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján a Barátság kőolajvezeték működőképes. Azt is megállapítottuk, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket” – közölte korábban a magyar miniszterelnök, majd a hétfői nap folyamán közzé is tett néhány műholdfelvételt, amelyek állítása szerint az igazát bizonyítják. „Zelenszkij elnök zsarolás helyett azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra!” – írta ehhez kapcsolódóan a közösségi oldalán.