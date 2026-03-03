Zelenszkij: „Orbán vereséget fog szenvedni a választásokon, és akkor újra felvehetjük a normális kapcsolatot Magyarországgal

„Az oroszok többször bombázták a Barátság vezetéket, majd megtámadták a javításon dolgozó technikusainkat. Miért nem vádolta Orbán az oroszokat a bombázással? Ficónak már elmagyaráztam: a vezeték megsemmisült, a javításhoz tűzszünetre van szükség, és ezt egyértelművé kell tenni Putyinnak” – nyilatkozta Volodimir Zelenszkij az olasz Corriere della Serának. Az interjút a Telex szemlézte.

Az ukrán elnököt megkérdezték arról, hogy mit tud kezdeni az olyan „oroszpárti politikai erőkkel, mint Orbán Viktor”. „Orbán akkor válik fontossá, ha fontos politikai erők támogatják, egyébként kevés jelentősége van” – válaszolta Zelenszkij. Mindezt azzal indokolta, hogy Magyarországnak nincs katonai súlya. Az ukrán elnök szerint azért nem beszélnek egymással, mert Orbán nem akar, Robert Ficóval viszont van kapcsolata.

„Úgy gondolom, Orbán vereséget fog szenvedni a választásokon, és akkor újra felvehetjük a normális kapcsolatot Magyarországgal, többek között azért is, mert a magyar nép nem oroszbarát” – mondta az ukrán elnök.

Zelenszkij azt is hangsúlyozta, hogy az orosz olajvásárlások árát Putyin azonnal új fegyverek beszerzésére használja, amelyet aztán Ukrajna ellen vetnek be.

Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Orbán hétfőn reggel közölte, a rendelkezésükre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján a Barátság kőolajvezeték működőképes. A nap folyamán közzé is tett olyan műholdfelvételeket, amelyek állítása szerint az igazát bizonyítják. „Zelenszkij elnök zsarolás helyett azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra!” – írta akkor a közösségi oldalán.

Zelenszkij erre is reagált már. Mint arról a 444 is beszámolt, azt mondta: „Senkinek nem áll szándékában hozzásegíteni Oroszországot ahhoz, hogy a kőolaj tranzitján pénzt keressen, és abból fedezze az Ukrajna elleni háború folytatását.” Hozzátette: „Műholdról a technikai tartályokat lehet látni, egy nagy tartályt, amely szét van szakítva, ez az, amit látni lehet. Az irányítóközpontot nem lehet műholdról látni. A csővezeték a föld alatt van. Hogyan láthatná Orbán a föld alatt, hogy mi történik a csővel?”

Ezt a választ Orbán cinikusnak és arcátlannak nevezte. Most pedig a legfrissebb válaszlépése az – ahogy az a fenti posztjából kiderül –, hogy felszólította Ursula von der Leyent, hogy szerezzen érvényt az EU-Ukrajna társulási megállapodásnak, amely előírja a Magyarországnak járó olajszállítmányok továbbítását.