13 évet kapott a mariupoli özvegy, akinek a férje orosz hadifogságban halt meg

Egy szenpétervári bíróság 13 évre ítélte Angelina Szkiba mariupoli lakost, amiért pénzt utalt az ukrán fegyveres erőknek. Az Oroszországhoz csatolt ukrajnai városban élő 25 éves nő férje az oroszok ellen harcolt, fogságba esett, majd életét vesztette.

A bíróság a terrorizmus finanszírozása és a hazaárulás vádpontokban találta bűnösnek Szkibát.

A nő 2024-ben és 2025-ben hat alkalommal utalt összességében mintegy 4 ezer hrivnyát (jelenlegi árfolyamon kb. 17 ezer forintot) a fegyveres erőknek és az Azov ezrednek, amikor Ukrajna nem annektált területén tartózkodott. Hogy mikor, miért és milyen körülmények között tért vissza Mariupolba, arra nem térnek ki a híradások.

Angelina Szkiba férje egyike volt az oroszok által még 2022-ben elfoglalt város védőinek, és az Azovsztal gyáróriás ostoma idején esett fogságba. (Mediazona)