24 év után búcsúzhat a parlamenttől Vadai Ágnes

Közzétette a Demokratikus Koalíció az országos listájának első 20 helyét, ez alapján a párt több ismert arca is távozik a parlamentből. Feltéve persze, ha nem az összes DK-s esik ki, mert nem szereznek 5 százalékot se.

Erre a mérvadó közvélemény-kutatási adatok szerint erős az esély, (bőven) a küszöb alatt mérik a DK-t.

De ha azt feltételezzük, hogy meglesz az öt százalék, nagyjából 5-6 képviselővel számolhatnak.

Az első 10 ember:

Dobrev Klára Molnár Csaba Kálmán Olga Rónai Sándor Varju László Arató Gergely Oláh Lajos Varga Ferenc Barkóczi Balázs Gréczy Zsolt

A két listavezető, Dobrev Klára pártelnök és Molnár Csaba ügyvezető alelnök EP-képviselők, és ha Dobrev a magyar parlamentet választja is, Molnár minden bizonnyal nem jön haza.

Marad tehát 4-5 hely, így Kálmán Olga, Rónai Sándor, Varju László, Arató Gergely és esetleg Oláh Lajos lehet a következő parlament tagja, ha megvan az 5 százalék.

Varju indul egyéniben is, és ugyan 2022-ben győztes képviselőként egy olyan időközit behúzott, amin nem indult a Tisza, de most azért jóval kevesebb esélye van.

A listán nemhogy befutó helyet nem kapott, de az első 20-ban nincs ott Sebián-Petrovszki László pártigazgató, a jelenlegi parlamenti frakcióvezető, aki 2018 óta tagja a parlamentnek. Megkérdeztük ennek az okát, de a párt sajtóosztályához irányított minket.

A nála jóval ismertebb Vadai Ágnes egykori honvédelmi államtitkár is búcsúzhat, ő sincs az első 20 között.

Fotó: Németh Dániel/444

Vadai még MSZP-sként, 2002-ben kezdett az országgyűlésben, a pártszakadástól DK-s. A képviselő mindig listáról jutott be, most próbálkozik egyéniben a tatabányai körzetben, ami az EP-választási eredmények alapján egy erősen ellenzéki körzet, ami ebben az esetben a Tisza győzelmét vetítheti előre.

Vadai a DK egyik alelnöke és frakcióvezető-helyettese. 2024-ben egyébként az EP-lista harmadik helyén volt, szóval ha Dobrev hazajön, ő beülhet a helyére. (Ez nem automatikus, legalábbis a Fidesznél nem az volt: amikor a nőverő Győrffy Balázs lemondott a képviselőségről, a kormánypárt a lista 29. helyén szereplő Dömötör Csabát küldte helyette. A DK-MSZP-Párbeszéd listán egyébként a negyedik Rónai Sándor, az ötödik a szocialista Tüttő Kata volt.)

A frakciónak most tagja Gy. Németh Erzsébet, a párt másik alelnöke, de ő sincs benne az első 20-ban. Ő is indul egyéniben, egy számára nehéz körzetben. Ott Dunai Mónika a fideszes jelölt, az egyetlen, aki egyéniben jutott be Budapesten. A körzetben a Tisza Porcher Áron fővárosi képviselőt indítja.

Gy. Németh is MSZP-sként kezdte, két cikluson át volt országgyűlési képviselő 2002 és 2010 között, majd 2022-ben ült be újra.

A jelenlegi frakciótagok közül nincs az első 20-ban Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének korábbi főtitkára, Földi Judit (akinek Gyurcsány Ferenc iszonyú kínosan gratulált a parlamenti eskütételéhez 2023-ban, amivel Szily László szerint pöcsmutogatásban legyőzte a Fideszt), a kevéssé ismert Varga Zoltán és a még kevésbé ismert Hegedüs Andrea sem. Varga kettő, Hegedüs egy ciklus óta képviselő.

A 10. helyen lévő Gréczy Zsolt egykori újságíró is távozhat a parlamentből, akit annyira kikészített Gyurcsány lemondása, hogy maga vallotta be, hogy cikket hamisított, majd jött a dupla csavar, és kiderült, az önleleplezés sem igaz.