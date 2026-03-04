500 ezer forintos felelősségbiztosítás elég volt a debreceni a CATL-nek, hogy engedélyt kapjon

Bagatell összegre, mindössze 500 ezer forintra szóló környezetszennyezési felelősségbiztosítás elég volt ahhoz, hogy a debreceni CATL-akkugyár megkapja a működési engedélyt, írja a 24.hu a birtokukba került biztosítási kötvényre hivatkozva. Az éves kárlimit eszerint 1 millió forint volt, a biztosítás díja pedig egy évre 100 ezer forint. Hogy kontextusba lehessen helyezni ezeket a számokat, ez az évi 100 ezer forint nem sokkal több, mint amit egy autós fizet, viszont még egy ügyvédnek is ennél nagyobb értékű, 30 milliós, egy nagyobb könyvvizsgálónak pedig 500 milliós felelősségbiztosítással kell rendelkezni.

A CATL debreceni gyára Fotó: Kristóf Balázs/444

A biztosítás az akkumulátorok gyártása és a veszélyes hulladékok előkezelése során keletkező károkra vonatkozik, azonban az engedélyezési dokumentációhoz csatolt kötvényben kizárták a többi között a felszín alatti tározókkal és a szennyvízhálózattal kapcsolatos károkat.

Mindez azért történhetett, mert, mint azt a kormányhivatal is megjegyezte az engedélyezési eljárás során, „a környezetszennyezési felelősségbiztosítás elvárható mértékével kapcsolatos részletes szabályokról nem rendelkezik hatályos jogszabály”.

Mindez azt jelenti, hogy a biztosító mindössze 500 ezer forintig áll helyt, ha káresemény történik, a többit pedig a gyárból kell kiperelnie a károsultnak, ami jelenleg egy magyarországi kft.-t jelent. „De hogy fizet a szennyező, ha nincs megfelelő biztosítása, és baj esetén egy üres korlátolt felelősségű társaságot hagynak itt a kínaiak?”, tette fel a költői kérdést Litresits András, aki a CATL környezethasználati engedélyét támadó perben az elsőrendű civil felperest képviseli.

A lapnak nyilatkozó vegyianyag-szakértő szerint az 500 ezer forint teljesen komolytalan, hiszen tízmilliárdos nagyságrendű károkat okozhat egy ilyen gyár.