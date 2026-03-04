A Katasztrófavédelem törte rá az ajtót Galla Miklósra, életben van, mentők vitték kórházba

A Katasztrófavédelem munkatársai törték rá az ajtót Galla Miklósra, akit szerencsére életben találtak, írja a Blikk. A tűzoltók segítetsége kellett a bejutáshoz, mivel zárva volt az ingatlan. A bent lévő személy életben volt, de nem tudta kinyitni az ajtót, így nem tudtak bemenni a rendőrök és a mentősök, mondta a lapnak Némethi Zita, a Pest megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyettes szóvivője.

Az Országos Mentőszolgálat a Blikk kérdésére azt válaszolta: a helyszínről egy 70 év körüli férfit szállítottak kórházba stabil állapotban.

A többek között a L’art pour l’art Társulatból, illetve korábban a GM49 együttesből is ismert 66 éves humorista egészségi állapota sokat romlott az utóbbi időben, a lap szerint otthoni ápolásra szorult.